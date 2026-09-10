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Перший суперник «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів: досьє на нідерландський ПСВ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Перший суперник «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів: досьє на нідерландський ПСВ
«Червоно-білі» прагнуть вийти в плейоф головного єврокубка
фото: ФК ПСВ

Вітчизняний гранд розпочне виступи на європейській арені

ПСВ із нідерландського Ейндговена зустрінеться з чемпіоном України в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Коротка презентація суперника донецького «Шахтаря» – у матеріалі «Главкома».

Поєдинок ПСВ – «Шахтар» відбудеться 10 вересня 2026 року в Ейндговені. Стартовий свисток зустрічі на арені «Філіпс» прозвучить о 19:45 за київським часом. Обидва колективи розпочинають шлях у єврокубках.

Візитка

  • Рік заснування: 1913
  • Рейтинг УЄФА: 23-тє місце
  • Титули: 27-разовий чемпіон Нідерландів, 11-разовий володар Кубка Нідерландів, 15-разовий володар Суперкубка Нідерландів
  • Найвище досягнення у єврокубках: переможець Кубка чемпіонів 1987/88, переможець Кубка УЄФА 1977/78
  • Прізвиська: «червоно-білі», «селяни» («фермери»)
  • Домашній стадіон: «Філіпс» (вміщує 35 000 глядачів)
  • Головний тренер: Петер Бос
  • Капітан команди: Єрді Схаутен
«Червоно-білі» належать до китів нідерландського футболу
«Червоно-білі» належать до китів нідерландського футболу
фото: ФК ПСВ

Склад ПСВ

Після третього поспіль титулу Ередивізі «червоно-білі» прагнуть до поступу на євроарені. Заради цих цілей нідерландський гранд витратив на ринку понад 50 млн євро на новачків. Найдорожчим придбанням ПСВ у міжсезоння став півзахисник сенсаційного «Неймегена» Сано Кодаї (15 млн). Натомість атакувальний хавбек АЗ Алкмар Свен Мейнанс коштував 13 млн у євровалюті.

Дешевше обійшовся вінгер «Неймегена» Самі Уаїсса (9 млн) та крайній нападник роттердамської «Спарти» Айоні Сантуш (5 млн). Ту ж «п'ятірку» в євровалюті «фермерам» довелося віддати леверкузенському «Баєру», щоб викупити раніше орендованого голкіпера Матея Коваржа. За перспективного форварда-тінейджера Міккеля Бро Гансена ПСВ заплатив 3 млн євро норвезькому «Буде/Глімту», а досвідчений нападник Сам Ламменс («Твенте») коштував 2 млн. Нарешті фланговий універсал Філіп Костіч прийшов безкоштовно, а оборонця Лютсарела Гертрейду взяли в оренду.

Оренда Лютсарела Гертрейди коштуватиме 1,5 млн євро
Оренда Лютсарела Гертрейди коштуватиме 1,5 млн євро
фото: ФК ПСВ

Витрати нідерландського гранда перестають вражати, якщо поглянути на трансфери «на вихід». Лише за форварда Ісмаеля Сайбарі мюнхенська «Баварія» віддала 50 млн євро. А дортмундська «Боруссія» заплатила 22 млн за півзахисника Джої Вермана. Були й скромніші продажі. Вінгер Коухаїб Дріош поїхав до «Сельти» з іспанського Віго за 7 млн євро, а хавбек Йоел ван ден Берг за 3,5 млн євро приєднався до шотландського «Селтіка».

Сайбарі та Верман стали найбільшими втратами ПСВ у міжсезоння. Перший забезпечив «червоно-білим» 19 м'ячів і дев'ять асистів у всіх турнірах минулої кампанії, другий – вісім голів і 15 результативних передач. Новачки наразі від цих цифр далекі. Та й основними поки стали тільки хавбеки Сано та Мейнанс. Тягар же лідерства на себе взяли виконавці, які перебували в тіні колишніх лідерів. Наприклад, форвард Рікардо Пепі (три голи в новому сезоні) чи вінгер Рубен ван Боммель (два м'ячі, два асисти).

Тренер Петер Бос

Нідерландський фахівець належить до категорії бійців. Недарма в роки ігрової кар'єри він був доволі непоганим опорником. Навіть на Євро-1992 у складі національної команди під керівництвом самого «генерала» Рінуса Міхелса встиг з'їздити. А роботу тренером Бос розпочав у скромному «Апелдорні», з яким виграв 4-й дивізіон у нині далекому сезоні 2001/02. Поступово фахівець йшов догори («Де Графсгап», «Гераклес», «Вітесс»). Переломною стала кампанія 2016/17.

Після прощання з тоді перспективним тренером Франком де Буром нового керманича шукав амстердамський «Аякс». Менеджмент гранда зв'язався з Босом, який якраз повернувся з короткого вояжу в Ізраїль («Маккабі» Тель-Авів), та призначив того новим коучем. Зважаючи на теперішні страждання столичного гранда, згаданий сезон для амстердамців можна назвати суперуспішним. Так, в Ередивізі «аяксиди» програли роттердамському «Феєнорду» чемпіонські перегони (на одне очко!), але дійшли до фіналу Ліги Європи. Та ще й змусили там грати другим номером англійський «Манчестер Юнайтед». Щоправда, це не завадило команді Жозе Моурінью взяти трофей.

Петер Бос став феніксом тренерського цеху
Петер Бос став феніксом тренерського цеху
фото: ФК ПСВ

Ось тут Бос і звернув не туди. На хвилі успіху він прийняв пропозицію дортмундської «Боруссії» та відкланявся керівництву амстердамців. Спершу на «Вестфаленштадіоні» все йшло добре. Під нового тренера «джмелі» виділили 90 млн євро, третина з яких пішла на лідера збірної України Андрія Ярмоленка. А в Бундеслізі підопічні нідерландця набрали 19 очок у семи турах. Що трапилося далі – загадка. У наступних восьми турах «Боруссія» не перемогла жодного разу (три нічиї, п'ять поразок), тож Босу вказали на двері ще до Різдва.

Та фахівець виявився міцним горішком. До роботи він повернувся за рік, підхопивши під час зимової паузи кризовий «Баєр». Нідерландець швидко реанімував «фармацевтів» і зумів застрибнути з ними в останній вагон потяга до Ліги чемпіонів після посередньої першої половини з іншим тренером. На другий рік «Леверкузен» фінішував п'ятим, а на третій ішов у тому ж ритмі, тож навесні 2021-го шляхи «Баєра» та Боса розійшлися. Він заїхав на сезон у французький «Ліон», але на чолі «ткачів» слави не зажив.

Зрештою, влітку 2023 року тренер повернувся на батьківщину. Розчарований п'ятьма сезонами без чемпіонства ПСВ зробив ставку на Боса. Від цього союзу виграли всі. «Червоно-білі» задомінували в Ередивізі з трьома титулами поспіль, а нідерландський фахівець відшукав гармонію. На чолі гранда Бос використовує сакральну для королівства схему 4-3-3. Звісно, відштовхується тренер від суперника, тож формація варіюється від захисного до атакувального підвидів. На інші варіанти тактичної побудови в Ейндговені нідерландець покладається вкрай рідко.

ПСВ у сезоні 2026/27

У нову кампанію «фермери» входили важко. Битва за Суперкубок Нідерландів із АЗ обернулася фіаско (0:4). Щоправда, в тому поєдинку команда Боса з 9-ї хвилини грала вдесятьох через вилучення колишнього лідера Вермана. Спіткнувся ПСВ і на старті Ередивізі. Цього разу «червоно-білі» розписали лише нічию з сіттардською «Фортуною» (2:2). Голами відзначилися оборонець Раян Фламінго та хавбек Ноа Фернадес.

Підопічні уважно слухають настанови Петера Боса
Підопічні уважно слухають настанови Петера Боса
фото: ФК ПСВ

Утім, Бос швидко взяв ситуацію під контроль. У наступних чотирьох турах ПСВ оформив чотири перемоги, забивши 16 м'ячів. Зокрема, перемогу над «Ексельсіором» (2:1) забезпечили вінгер ван Боммель і нападник Пепі. Розгром «Гронінгена (5:1) влаштували вінгер Іван Перішіч (дубль), той же Пепі, оборонець Сержіньйо Дест і капітан «біло-зелених» Теймен Блокзейл автоголом. Натомість в побитті «Утрехта» (6:1) взяли участь згаданий ван Боммель, хавбек Гус Тіль (дубль), оборонець Мауро Жуніор, півзахисник Мейнанс і той же Дест. А в генеральній репетиції перед «Шахтарем» хлопці Боса розібралися з «Аяксом» (3:1) завдяки голам Пепі, центрбека Гертрейди та вінгера Есміра Байрактаревіча.

У нинішньому ПСВ пліч-о-пліч виступають молодь та ветерани. Компанію 23-річному центрбеку Фламінго складе на 10 років старший фланговий виконавець Костіч, перспективним Фернандесу (18 років) та Паулю Ваннеру (20) в центрі поля – майже 29-річний Тіль, а на флангах атаки Перішіч у свої 37 конкурує з 21-річним Байрактаревічем і на рік старшим ван Боммелем. Такий сплав перспективи та досвіду Бос вибудував задля нових подвигів. Титули «фермерів» на внутрішній арені вже «втомили» вболівальників. Вони чекають на поступ у єврокубках.

 

Антон Федорців, «Главком»

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Теги: Іван Перішіч Філіп Костіч ПСВ (Ейндховен) Ліга чемпіонів

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