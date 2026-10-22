«Борнмут» – «Мілан». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги Європи

Битва команд у червоно-чорних барвах відбудеться на Туманному Альбіоні

Сьогодні, 22 жовтня 2026 року, англійський «Борнмут» на арені «Віталіті Стедіум» прийме італійський «Мілан» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Борнмут» – «Мілан»

Шанси «вишень» на 13:20 22 жовтня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційну звитягу «Борнмута» виставлено коефіцієнт 1,95. Зате на ймовірну перемогу «россонері» закладено кеф 3,74. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,96. Тим часом на бойову мирову (1:1) запропоновано коефіцієнт 6,90. Натомість на тотал більше 3,0 виставлено кеф 2,15.

Передматчевий стан команд

Дебютант єврокубків від Англії стартував у турнірі з двох перемог. Спершу підопічні Марко Розе переграли сан-себастьянський «Реал Сосьєдад» (2:1). Голами відзначилися нападник Клюйверт і Раян. А в другому турі «вишні» розгромили «Штурм» із австрійського Граца (3:0). Забиті м'ячі оформили форвард Еванілсон, той же Клюйверт і нападник Родрігес, який реалізував одинадцятиметровий.

Тим часом «Мілан» у стартовому турі поступилися лісабонській «Бенфіці» (0:2). Реабілітувалася команда Рубена Аморіма минулого тижня. «Россонері» впевнено розібралися з «Ред Буллом» із австрійського Зальцбурга (4:0). Нападник Сіссе оформив хет-трик. Ще один м'яч у скарбницю італійського гранда додав форвард Рамуш.

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Орієнтовні склади команд

«Борнмут»: Петровіч – Сміт, Діакіте, Сілва, Трюффер – Адамс, Крісті – Раян, Кук, Таверньє – Еванілсон

«Мілан»: Меньян – Томорі, Де Вінтер, Павловіч – Чуквуезе, Муса, Рабйо, Бартезагі – Пулішіч, Лофтус-Чік – Сіссе

Історія очних зустрічей

«Вишні» дебютували в єврокубках у нинішньому сезоні. З італійськими колективами «Борнмут» перетнеться вперше. Єдиний зв'язок команди з Апеннінами – літній новачок із туринського «Ювентуса» Ді Грегоріо.

Натомість «Мілан» регулярно протистоїть англійським клубам на європейській арені. Найчастіше – «Манчестер Юнайтед» (12 матчів). Утім, жодного разу не програли «россонері» лише трьом командам із понад десятка («Евертон», «Ньюкасл», «Портсмут»).

Де дивитися матч «Борнмут» – «Мілан»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».