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Вундеркінд «Мілана» хет-триком оновив рекорд Італії в єврокубках

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Вундеркінд «Мілана» хет-триком оновив рекорд Італії в єврокубках
Альфаджо Сіссе став новою надією італійського футболу
фото: ФК «Мілан»

Попереднє досягнення було актуальним усього два дні

Півзахисник італійського «Мілана» Альфаджо Сіссе став наймолодшим італійцем із трьома голами в одному поєдинку в історії європейських турнірів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Юний атакувальний хавбек хет-триком доклався до розгрому «Ред Булла» з австрійського Зальцбурга (4:0) в основному раунді Ліги Європи. Сіссе вийшов у старті «россонері» та забив тричі до 50-ї хвилини. У день матчу йому виповнилося 19 років 358 днів.

Досі рекорд належав форварду бельгійського «Брюгге» Ніколо Тресольді. Італієць у вівторок оформив хет-трик у протистоянні з міланським «Інтером» (4:3) у Лізі чемпіонів. У день поєдинку нападнику було 22 роки 54 дні.

Багаторічним же рекордсменом за хет-триками серед італійців був легендарний Алессандро Дель П'єро. У півфіналі Ліги чемпіонів 1997/98 екслідер туринського «Ювентуса» тричі забив французькому «Монако». Тоді йому було 23 роки 144 дні.

До слова, вихованець англійського «Ліверпуля» Кумас повторив виняткове досягнення в Лізі чемпіонів. Форвард оформив гол і асист в турнірі у 21 рік. Досі єдиним мерсисайдцем із таким досягненням був екскапітан гранда Джеррард.

Нагадаємо, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.

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Теги: ФК Мілан рекорд Ліга Європи ФК «Брюґґе» Ліга чемпіонів футбол

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