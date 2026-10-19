Аморім встановив непересічне досягнення на чолі «Мілана»

Португалець залишається непереможним біля керма гранда

Рубен Аморім став третім головним тренером в історії італійського «Мілана» без поразок у семи стартових матчах Серії A. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «россонері» здолали «Аталанту» з Бергамо (3:2). Голами відзначилися нападник Рамуш, хавбек Рабйо та оборонець Хіла. Від початку сезону «Мілан» здобув чотири перемоги при трьох нічиїх та йде четвертим у турнірній таблиці (15 очок).

Аморім очолив італійський гранд у міжсезоння. Він повторив досягнення двох попередників. У 1955 році Ектор Пурічеллі оформив три перемоги та чотири нічиї на початку роботи з «россонері», а в 1963-му Луїс Карнілья здобув чотири перемоги при трьох нічиїх.

Паралельно «Мілан» змагається у Лізі Європи. Основний раунд турніру підопічні Аморіма розпочали з поразки лісабонській «Бенфіці» (0:2). Натомість в другому турі «россонері» здолали «Ред Булл» із австрійського Зальцбурга (4:0).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.