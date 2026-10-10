Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії

Українець відкрив лік забитим м'ячам у нинішній кампанії

Півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк відкрив рахунок у поєдинку 6-го туру Прем'єр-ліги проти бірмінгемської «Астон Вілли». Про це повідомляє «Главком».

Український хавбек вийшов у старті «бджіл». Уже на 10-й хвилині він опинився в обіймах партнерів. Ярмолюк в атаці другим темпом пробив із льоту з лінії штрафного після відскоку.

Для українця цей гол став другим в АПЛ. Також до свого активу він записав три асисти. Загалом в елітному дивізіоні Англії Ярмолюк зіграв 101 матч. Ще 15 поєдинків (одна результативна передача) він відіграв за «Брентфорд» у кубкових турнірах.

Ярмолюк у нинішньому сезоні вісім матчів у всіх турнірах. Він оформив по голу та асисту. Контракт українця з бджолами розрахований до літа 2031 року з опцією продовження співпраці ще на один.

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.