Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії
Єгор Ярмолюк оформив швидкий гол
фото: ФК «Брентфорд»

Українець відкрив лік забитим м'ячам у нинішній кампанії

Півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк відкрив рахунок у поєдинку 6-го туру Прем'єр-ліги проти бірмінгемської «Астон Вілли». Про це повідомляє «Главком».

Український хавбек вийшов у старті «бджіл». Уже на 10-й хвилині він опинився в обіймах партнерів. Ярмолюк в атаці другим темпом пробив із льоту з лінії штрафного після відскоку.

Для українця цей гол став другим в АПЛ. Також до свого активу він записав три асисти. Загалом в елітному дивізіоні Англії Ярмолюк зіграв 101 матч. Ще 15 поєдинків (одна результативна передача) він відіграв за «Брентфорд» у кубкових турнірах.

Ярмолюк у нинішньому сезоні вісім матчів у всіх турнірах. Він оформив по голу та асисту. Контракт українця з бджолами розрахований до літа 2031 року з опцією продовження співпраці ще на один.

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: футбол ФК «Астон Вілла» АПЛ ФК «Брентфорд»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерлінг Голанд може опинитися в англійській трясовині
Відома авіакомпанія пожартувала над фанатами «Манчестер Сіті» перед вердиктом за фінпорушення
1 жовтня, 13:27
Фабіан Гюрцелер отримав визнання АПЛ
Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
2 жовтня, 14:48
Українська збірна перед другим поєдинком проти угорців
Україна погіршила становище в рейтингу збірних ФІФА
6 жовтня, 10:57
Ерлінг Голанд є провідним гравцем «Манчестер Сіті», який переживає суттєву кризу
Голанд уперше висловився про гучний скандал довкола «Манчестер Сіті»
Вчора, 19:12
«Синьо-жовті» розібралися зі словачками
Жіноча збірна України переграла Словаччину в плейоф відбору до Чемпіонату світу
Вчора, 21:27
Коул Палмер надовго пов'язав кар'єру з «пенсіонерами»
«Челсі» підписав тривалий контракт із лідером команди
Сьогодні, 13:59
Коннор Кінг (праворуч) пішов на підвищення
«Манчестер Юнайтед» несподівано запросив нового тренера
25 вересня, 13:05
Коул Палмер побив горщики з Томасом Тухелем
Тухель розкритикував лідера «Челсі» за нехтування збірною Англії
25 вересня, 18:29
Команда Олександра Косенка повертається до виступів
Збірна України викликала 15 футзалістів на відбір до Чемпіонату світу
Сьогодні, 14:37

Футбол

Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії
Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії
Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період
Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період
Розгнівані футбольні фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії
Розгнівані футбольні фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії
Роналду отримав перше покарання від Португальської футбольної федерації
Роналду отримав перше покарання від Португальської футбольної федерації
«Харків» здолав «Чорноморець» в Прем'єр-лізі
«Харків» здолав «Чорноморець» в Прем'єр-лізі
«Челсі» підписав тривалий контракт із лідером команди
«Челсі» підписав тривалий контракт із лідером команди

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2026
149K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua