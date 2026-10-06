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«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
фото: LaPresse

Легіонер зазнав серйозної травми

Хавбек Алексіс Салемакерс надовго потрапив у лазарет італійського «Мілана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

У бельгійця діагностували нестабільність прооперованого в 2024 році гомілковостопного суглоба. Тепер, найімовірніше, на нього чекатиме повторне хірургічне втручання. Реабілітація Салемакерса буде тривалою.

Орієнтовні терміни відновлення півзахисника – чотири місяці. На поле він зможе повернутися у лютому 2027 року. Тож тренерський штаб «россонері» на чолі з Рубеном Аморімом найближчим часом не зможе розраховувати на бельгійського хавбека.

Салемакерс у нинішньому сезоні провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт іноземця з «Міланом» розрахований до літа 2031 року.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол травма Серія А ФК Мілан Алексіс Салемакерс

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