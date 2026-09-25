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Поєдинок Кубку Англії переграють через помилку арбітра

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Поєдинок Кубку Англії переграють через помилку арбітра
Рішення про перегравання матчу ухвалене не вперше в історії турніру
фото: пресслужба FA

Суддя мав дати «Вудфорту» перебити пенальті 

Матч Кубку Англії між «Малбартом» та «Вудфортом» буде переграно. Про це повідомляє «Главком».

Матч відбвся 19 вересня і завершився перемогою «Малбарта» з рахунком 2:1, втім псля матчу було ухвалено рішення, яке не дало клубу вперше в історії вийти до третього валіфікаційного раунду.

На 30-й хвилині матчу «Вудфорт» пробив пенальті та забив гол, вім м'яч було скасовано чере те, що гравці команди забігли у штрафний майданчик до виконання 11-метрового удару. Згіндно з правилами, «Вудфорд» мав перебити пенальті, проте арбітр призначив вільний удар.

Клуб подав апеляцію до Футбольної асоціації Англії, яка хувалила рішення про перегравання матчу у вівторок, 29 вересня.

Нагадаємо, що у «Манчестер Сіті» прокоментували звинувачення у порушенні фінансових правил АПЛ.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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