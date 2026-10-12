Юний вихованець клубу УПЛ пішов з життя

Олександра Петровського не стало у віці 18 років

З життя пішов Олександр Петровський

З життя пішов вихованець «Вереса» Олександр Петровский. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу рівненського клубу.

Ексзахисник рівненського клубу за неофіційною інформацією загинув у Сполучених Штатах Америки в результаті ДТП за участі мотоцикла.

Для того, щоб тіло Петровського перевезли зі США та України та поховали родині загиблого необхідно зібрати 25 тисяч доларів.

«Світла пам’ять Олександру, який був вихованцем академії народного клубу «Верес». Щирі співчуття рідним і близьким», – йдеться у поввідомленні пресслужби.

У якості футболіста Олександр Петровський захищав кольори молодіжни команд «Вереса», а також ФК «Здолбунів». У сезоні 2023/24 захисник провів 19 матчі у НЛМ, заив два голи.

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, «Полісся» вирвало нічию у результативній грі УПЛ з «Буковиною».

Раніше ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги.