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«Арсенал» масово звільняє працівників після рекордної угоди з Мікелем Артетою

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Арсенал» масово звільняє працівників після рекордної угоди з Мікелем Артетою
«Арсенал» нещодавно запропонував своєму головному тренеру Мікелю Артеті величезний контракт
фото: PA Wire

Лондонський клуб пояснює масштабні зміни необхідністю змін у продуктивності

Лондонський «Арсенал» планує скоротити щонайменше 60 робочих місць у клубі лише через п'ять днів після підписання нового контракту з головним тренером Мікелем Артетою, який передбачає зарплату близько 20 млн фунтів стерлінгів (приблизно 26 млн доларів США) на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Шокуючі плани «Арсенала»

За інформацією видання, керівництво повідомило співробітникам про плани оптимізувати структуру клубу. Остаточна кількість звільнень може бути меншою за 60, а частину працівників, імовірно, переведуть на інші посади. Утім, самі плани вже викликали занепокоєння серед людей, які побоюються втратити роботу та стабільний дохід. Особливе обурення викликає те, що скорочення відбуваються на тлі значних витрат на футбольну команду. Зокрема, Артета став найбільш високооплачуваним тренером англійської Прем'єр-ліги, тоді як звичайні співробітники тепер не впевнені у своєму майбутньому.

Цікаво, що за даними останньої фінансової звітності, доходи «Арсенала» сягнули рекордних 691 млн фунтів. Очікується, що наступний показник може наблизитися до 800 млн фунтів. Офіційна логіка змін, за інформацією джерел The Independent, полягає в підвищенні ефективності витрат, а не просто в їх скороченні. Раніше клуб залучив консалтингову компанію Boston Consulting Group для аналізу своєї діяльності.

Водночас співрозмовники видання вважають, що заплановані звільнення можуть виявитися надмірними. Один із них заявив, що зміни здатні послабити важливі напрямки роботи клубу й у підсумку принести більше шкоди, ніж користі.

Потенційні негативні наслідки

Такі рішення суперечать традиційному образу «Арсенала», який прагне робити все правильно та підтримувати відчуття єдності всередині клубу. Як приклад видання навело «Манчестер Юнайтед», де за керівництва Джима Реткліффа скоротили сотні робочих місць. За словами джерел, ці заходи спричинили невдоволення та погіршили атмосферу в колективі, не забезпечивши очікуваного результату.

На думку The Independent, проблема стосується не лише фінансів, а й ролі футбольних клубів у житті місцевих громад. Попри глобальну популярність і комерційні амбіції, вони залишаються соціальними інституціями, для яких важливі люди, що забезпечують їхню щоденну роботу.

Нагадаємо, що матч жіночих команд «Барселони» та «Арсенала» перенесено

Теги: звільнення ФК Арсенал (Лондон) футбол

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