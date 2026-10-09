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Жіноча збірна України переграла Словаччину в плейоф відбору до Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Жіноча збірна України переграла Словаччину в плейоф відбору до Чемпіонату світу
«Синьо-жовті» розібралися зі словачками
фото: УАФ

Українські футболістки вдало розпочали черговий раунд кваліфікації

Національна команда України здолала збірну Словаччини (3:1) в першому поєдинку першого раунду плейоф відбору до Чемпіонату світу 2027 серед жінок. Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовтим» вдалося оформити швидкий гол. Це Гірин вчасно опинилася на добиванні та відправила м'яч у ворота з меж штрафного. Словачки відігралися перед перервою – Шурновска реалізувала одинадцятиметровий.

Однак, у другій половині підопічні Ії Андрущак вирвали перемогу. На початку тайму збірна України шокувала господарок двома голами. Спершу Андрухів замкнула простріл Калініної, а потім Бойчук добила м'яч головою після сейву голкіперки.

Матч-відповідь суперниці зіграють 13 жовтня. «Синьо-жовті» приймуть словацьких футболісток у Кошице. Переможець протистояння позмагається за путівку на Мундіаль із сильнішою командою у парі Греції та Англії.

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, плейоф, перший раунд

Словаччина Ж – Україна Ж – 1:3

  • Голи: Шурновска, 41 (пенальті) – Гірин, 10, Андрухів, 47, Бойчук, 52

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол чемпіонат світу Збірна України жіночий футбол

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