«Галатасарай» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Турецький гранд намагатиметься влаштувати сенсацію

Сьогодні, 13 жовтня 2026 року, стамбульський «Галатасарай» на арені «Алі Самі Єн» зустрінеться з іспанською «Барселоною» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Галатасарай» – «Барселона»

Лідером симпатій на 13:35 13 жовтня стали чемпіони Іспанії, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу «левів» закладено коефіцієнт 8,30. Зате на потенційний успіх «Барси» виставлено кеф 1,32. На підсумкову нічию запропоновано бал 6,40. Натомість бойову мирову (1:1) оцінено коефіцієнтом 13,00. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено кеф 1,51.

Передматчевий стан команд

На старті основного раунду турніру «Галатасарай» поступився лісабонському «Спортінгу» (1:3). Єдиний м'яч – автогол оборонця Інасіу. Минулої п'ятниці стамбульці здолали «Касимпашу» (3:1) в турецькій Суперлізі. Голами відзначилися оборонець Бардакджі, вінгер Їлмаз і півзахисник Леміна.

Натомість «Барселона» стартувала в турнірі з розгрому роттердамського «Феєнорда» (5:1). Забиті м'ячі до свого активу записали форвард Рафінья (дубль), вінгери Адеємі та Ямаль, нападник Жезус. А в суботу «блаугранас» розібралися з «Хетафе» (3:0) в іспанській Ла Лізі. Голи оформили нападник Гордон, той же Жезус і оборонець Кунде.

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Орієнтовні склади команд

«Галатасарай»: Чакир – Шаллаї, Санчес, Бардакджі, Якобс – Торрейра, Леміна – Їлмаз, Батраков, Акгюн – Осімген

«Барселона»: Ж. Гарсія – Кунде, Кубарсі, Мартін, Канселу – Родрі, Педрі – Ямаль, Ольмо, Гордон – Жезус

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 10 матчів. Турецький гранд здобув лише одну перемогу. Натомість «Барса» перемогла шість разів.

Наразі останнє побачення команд відбулося у сезоні 2021/22. У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи «Галатасарай» втримав нічию на виїзді (0:0). Утім, на домашній арені «леви» зазнали поразки (1:2). На гол оборонця Маркана «Барселона» відповіла забитими м'ячами хавбека Педрі та форарда Обамеянга.

Де дивитися матч «Галатасарай» – «Барселона»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».