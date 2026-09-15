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Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал
Міський стадіон імені Григорія Тонкочеєва у Кам’янці-Подільському.
Фото з відкритих джерел

Серед запропонованих назв – «Арена Смотрич», «Арена Кам’янець», «Арена Фортеця» та «Поділля арена», однак частина містян виступає проти зміни назви

У Кам’янці-Подільському порушили питання про нову назву міського стадіону, який із 1994 року носить ім’я Григорія Тонкочеєва – першого секретаря міського комітету Комуністичної партії. Автори ініціативи посилаються на необхідність приведення назви у відповідність до законодавства про декомунізацію, а користувачі Facebook у коментарях запропонували власні варіанти та висловили протилежні думки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис сторінки «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» у Facebook.

Стадіон планують реконструювати коштом футбольного клубу «Епіцентр». Президент клубу Іван Черноног заявив, що на арені хочуть збудувати трибуну та збільшити її місткість до 8 тис. глядачів відповідно до вимог Української Прем’єр-ліги (УПЛ) та єврокубкових турнірів. Трибуни також планують накрити.

Під час реконструкції арена має отримати нову назву. Нині вона носить ім’я комуністичного партійного діяча Григорія Тонкочеєва. Якою буде нова назва, наразі не визначилися.

У дописі сторінки «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» у Facebook нагадали, що стадіону понад 60 років і він пов’язаний із футбольними та легкоатлетичними змаганнями, спортивними подіями та спогадами кількох поколінь кам’янчан.

«З 1994 року стадіон носить ім’я Григорія Тонкочеєва. Саме за його керівництва у 1959 році розпочалося будівництво спортивного комплексу, і його внесок у розвиток спортивної інфраструктури Кам’янця є частиною історії міста», – йдеться у дописі.

Водночас автори сторінки звернули увагу на політичну діяльність Тонкочеєва. За їхніми словами, він був першим секретарем Кам’янець-Подільського міськкому Комуністичної партії.

«Українське законодавство передбачає очищення публічного простору від назв, пов’язаних із керівними діячами комуністичного тоталітарного режиму. Тому питання назви стадіону потребує рішення», – зазначили автори.

Вони запропонували кам’янчанам висловити свою думку щодо можливого перейменування.

Під дописом уже залишили понад 100 коментарів. Думки користувачів розділилися: частина підтримала перейменування та запропонувала власні варіанти нової назви. Інші виступили проти зміни назви або закликали спочатку дослідити внесок Григорія Тонкочеєва в розвиток міста.

Частина користувачів підтримала ідею перейменування стадіону.

Дарина Боднар не лише підтримала зміну назви, а й запропонувала свій варіант – «Арена Смотрич». Вона пояснила, що така назва, на її думку, пасуватиме стадіону, який згадується в ефірі УПЛ. Також коментаторка вважає, що спортивні арени мають об’єднувати громаду навколо майбутнього та спорту, а не нагадувати про радянську систему.

Володимир Простий також виступив за перейменування. Він пов’язав нинішню назву стадіону з радянським минулим і наголосив, що Україна вже 35 років незалежна. У коментарі він також послався на необхідність виконання закону про декомунізацію.

Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал фото 1
Скриншот: Facebook / «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» - коментарі під дописом про можливе перейменування стадіону

Окремо є коментарі користувачів, які фактично підтримують зміну назви, але не формулюють позицію «за» чи «проти» прямо, а одразу пропонують власні варіанти. Серед пропозицій щодо нової назви є як нейтральні варіанти, так і пропозиції назвати стадіон на честь відомого спортсмена.

Віталій Ломіковський запропонував назву «Арена Кам’янець». Він вважає, що стадіону варто дати «гарну нейтральну назву».

Геннадій Баюк натомість вважає, що стадіон має носити ім’я Володимира Капличного – уродженця Кам’янця-Подільського, учасника чемпіонатів світу, срібного призера європейської першості та капітана збірної колишнього СРСР.

Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал фото 2
Скриншот: Facebook / «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» - коментарі під дописом про можливе перейменування стадіону

Водночас у дискусії є пропозиції взагалі не називати стадіон на честь конкретної людини.

Олександр Чорний вважає, що споруда могла б залишитися «Центральним міським стадіоном». На його думку, така назва буде зрозумілою незалежно від політичних чи інших змін і не потребуватиме нового перейменування в майбутньому.

Якщо ж стадіон все-таки вирішать перейменувати, Чорний пропонує назву «Поділля арена». Він пояснює свій вибір тим, що Поділля є сталою географічною назвою, яка, на його думку, залишатиметься актуальною незалежно від змін у командах чи політиці.

Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал фото 3
Скриншот: Facebook / «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» - коментарі під дописом про можливе перейменування стадіону

Не всі учасники обговорення вважають, що рішення про перейменування потрібно ухвалювати без додаткового обговорення.

Михайло Горда вважає, що стадіон рано чи пізно буде перейменовано, і пропонує визначитися з новою назвою за участю громади – провести референдум серед кам’янчан.

Натомість Олександр Яцевич виступив проти перейменування. Він вважає, що зміна назви може означати втрату пам’яті про людей, які свого часу створювали міську інфраструктуру.

Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал фото 4
Скриншот: Facebook / «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» — коментарі під дописом про можливе перейменування стадіону

Окремі користувачі закликають перед ухваленням рішення детальніше дослідити історію стадіону та роль Григорія Тонкочеєва.

Віктор Павлов вважає, що спочатку потрібно представити інформацію про діяльність Тонкочеєва. Він також розповів, що стадіон будували, зокрема, за участю містян, і зазначив, що особисто свого часу відпрацьовував години на його будівництві замість матері. Після вивчення історії цього періоду, на його думку, можна вирішувати питання про перейменування.

Руслан Кузик прямо виступив проти зміни назви. Він закликав спочатку запитати думку людей, які значну частину свого життя провели на цьому стадіоні та вважають його особливим місцем.

Ще один користувач закликав спочатку з’ясувати внесок Григорія Тонкочеєва у розвиток міста.

Вощинський Олег написав, що перед обговоренням перейменування варто поцікавитися, «хто такий Тонкачеєв і скільки він зробив гарних справ для міста».

Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал фото 5
Скриншот: Facebook / «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» - коментарі під дописом про можливе перейменування стадіону

Водночас Nika Godz виступила проти практики називати об’єкти на честь посадовців лише за їхню роботу. Вона запропонувала використовувати територіальну назву – «Арена Товтри» або «Арена Поділля».

Через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал фото 6
Скриншот: Facebook / «Міський стадіон І Кам’янець-Подільський» - коментарі під дописом про можливе перейменування стадіону

Серед коментаторів переважають прихильники перейменування стадіону. Серед прихильників перейменування найчастіше пропонують нейтральні назви з географічною прив’язкою до міста та краю. У коментарях звучать варіанти «Смотрич», «Кам’янець», «Фортеця», «Поділля», а також «Арена Кам’янець», «Арена Фортеця» та «Поділля-Арена». Тобто коментатори переважно пропонують назвати стадіон не на честь конкретної людини, а використати назву, пов’язану з Кам’янцем-Подільським, річкою Смотрич або Поділлям.

Раніше «Главком» писав, що у Кам’янці-Подільському розгорівся політичний конфлікт після зриву 69-ї сесії міської ради 4 вересня. Міська рада заявила про спробу повалення законного керівництва громади. Зокрема, група людей на чолі з місцевою активісткою Валентиною Магілат увірвалася до приміщення ради та оголосила про створення «єдиної законної міської ради». До цього, 23 серпня, учасники так званих установчих зборів сформували «Раду територіальної громади», а Магілат проголосили міським головою Кам’янця-Подільського.
 

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Теги: Хмельниччина декомунізація Facebook стадіон

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