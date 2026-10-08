Чемпіон світу-2010 спростував відновлення футбольної кар'єри

Інформація про повернення до активних виступів виявилася передчасною

Колишній півзахисник збірної Іспанії Давід Сілва не відновлюватиме повноцінно професіональну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Напередодні гонконзький «Шатін» оголосив про підписання контракту з ветераном. Утім, допомогти середняку місцевої Прем'єр-ліги на тривалому відрізку іспанець не зможе. Угода розрахована тільки на один поєдинок.

«Я здивований, бо в підсумку я зіграю лише один матч. У новинах передали, що я підписав контракт на сезон, але я проведу лише один вечір. Це поєдинок чемпіонату, але все ж це просто один матч. Мені здалася цікавою ця пропозиція, оскільки мені дуже до вподоби Гонконг», – пояснив Сілва.

За словами хавбека, він часто бував у спеціальному адміністративному районі Китаю. Там навіть мешкає друг досвідченого футболіста. Своєю метою Сілва назвав «зіграти один матч і спробувати зробити це добре».

Що відомо про Давіда Сілву

Уродженець Канарських островів, вихованець іспанської «Валенсії». На дорослому рівні він дебютував у сезоні 2003/04 за резервну команду «кажанів» у Сегунді B.

На правах оренди Сілва захищав кольори «Ейбара» та «Сельти» з Віго. Пізніше хавбек провів чотири повні сезони за «Валенсію». Влітку 2010 року англійський «Манчестер Сіті» віддав за нього 28,75 млн євро.

На «Етіхаді» Сілва швидко став лідером, а в останні роки виступів на Туманному Альбіоні був капітаном команди. На схилі кар'єри він провів три сезони в сан-себастьянському «Реал Сосьєдаді».

Досягнення Давіда Сілви

Перший трофей хавбек завоював у складі «Валенсії» – Кубок Іспанії 2007/08. У лавах «Манчестер Сіті» він виграв чотири титули АПЛ, по два Кубки та Суперкубки Англії, п'ять Кубків англійської ліги.

Кольори збірної Іспанії Сілва захищав у 2006-2018 роках. Півзахисник провів за «Фурію Роху» 125 матчів, у яких оформив 35 голів. Він тріумфував із національною командою на Євро-2008, Мундіалі-2010 та Чемпіонаті Європи 2012.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.