Угода розрахована до 2032 року

Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Королівської федерації футболу Іспанії.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2032 року.

Влітку 2030 року Іспанія разом з Португалією та Марокко прийматимуть Чемпіонат світу.

Луїс де ла Фуенте очолив збірну Іспанії у грудні 2022 року після мундіалю в Катарі. Під його керівництвом Фурія-Роха виграла Лігу націй (2023), Чемпіонат Європи (2024) та Чемпіонат світу (2026).

Раніше повідомлялося про те, що Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо» – керівництво клубу визначить його долю після міжнародної паузи.

До слова, «Інтер Маямі» з голами Мессі та Суареса розписав нічию у матчі MLS з «Сан-Дієго».