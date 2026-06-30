«Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції

Чемпіон Ла Ліги попрощався з власним вихованцем

Іспанська «Барселона» продала нападника Ансу Фаті французькому «Монако». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Червоно-білі» активували опцію викупу іспанця. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди. Фаті підписав із «Монако» контракт на чотири роки.

Французький гранд віддав за вінгера орієнтовно 11 млн євро. Фаті гучно дебютував у «Барсі» в кампанії 2019/20. Та закріпитися в ролі важливого футболіста на «Камп Ноу» він так і не зумів, а в «Монако» перезапустив кар'єру.

Фаті в сезоні 2025/26 зіграв 30 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 м'ячів. У 2020-2023 роках нападник провів 10 поєдинків у збірній Іспанії (два голи).

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.