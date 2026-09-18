Одинадцять друзів Мессі. Як ексзірки «Реала» і «Барселони» стали «пенсіонерами» в США

Для футболістів із пройденим піком кар'єри Північна Америка стала популярним маршрутом

Досвідчені виконавці дедалі частіше обирають переїзд за океан на схилі футбольних літ. Про найгучніші переходи в північноамериканські команди в 2026 році – в матеріалі «Главкома».

Чемпіонат світу не тільки запустив нову хвилю інтересу до футболу в США та Канаді. Відбувся і зворотний процес. Чимало європейців тепер вирішили стежити за Вищою лігою футболу (Major League Soccer). Тим більше, знайомих прізвищ там вдосталь. МЛС здавна стала прихистком для зірок, які відсяяли в Старому світі та перетнули океан, щоб заробити на безбідну старість.

На поверхні лежить історія Ліонеля Мессі. Хоч він і аргентинець, але до Європи потрапив ще підлітком. На тутешніх просторах восьмиразовий володар «Золотого м'яча» провів 19 сезонів і вирішив трохи знизити тиск переїздом до Флориди. Звісно, титулів від Мессі чекають і вболівальники «Інтера Маямі». Та для фанатів «чапель» та інших команд Північної Америки футбол чи то пак соккер – лише розвага, а не сенс усього життя.

Зрештою, аргентинець зіграв ту ж роль, що й Кріштіану Роналду для Саудівської Аравії. Він став магнітом для інших суперзірок, які прагнуть займатися улюбленою справою з меншим тягарем відповідальності. Тож за океан потягнулися спершу колишні одноклубники Мессі, а потім і помітні фігури з інших європейських чемпіонатів. Із цих футболістів уже можна зібрати збірну симпатій обізнаного у футболі міленіала.

Тімо Вернер поїхав за океан у січні фото: ФК «Сан-Хосе»

До того ж, таку символічну команду не важко скласти навіть з тих виконавців, які перебралися до МЛС у 2026 році. Здебільшого американські та канадські клуби підписують з Європи (чи досвідом виступів у Старому світі) атакувальних футболістів. Утім, іноді їх розбавляють оборонці та навіть воротарі. Тож до складу!

Ангус Ганн (воротар, 30 років, «Сан-Хосе)

Уродженець англійського Норіджа в 15 років опинився в академії «Манчестер Сіті». «Містяни» віддали тамтешнім «канаркам» 250 тисяч фунтів за переїзд юніора. Проте, зіграти на «Етіхаді» Ганну так і не судилося. На дорослому рівні він дебютував у сезоні 2017/18 за рідний «Норідж» у Чемпіоншипі. У наступному опинився в «Саутгемптоні» вже на рівні Прем'єр-ліги. Пізніше виступав за «Сток Сіті», той же «Норідж», а в минулій кампанії зіграв «аж» один матч за «Ноттінгем Форест». У 2023-му Ганн відшукав шотландське коріння та вже з'їздив основним кіпером тамтешньої збірної на Євро-2024 та Мундіаль-2026.

Серхі Роберто (захисник/півзахисник, 34 роки, «Лос-Анджелес Гелаксі»)

Іспанець з породи футболістів, робота яких на полі неозброєним оком малопомітна. Обивателю здається, що жодного сліду в історії клубу такий виконавець не залишив. Та потім суха статистика викликає ефект прозріння. Роберто провів 373 поєдинки в іспанській «Барселоні» та завоював із нею 20 трофеїв. Згодом так само тишком-нишком він допоміг італійському «Комо» сягнути небаченої вершини – вийти в основний раунд Ліги чемпіонів. Щоправда, на дебют у єврокубках іспанський універсал не залишився. Подейкують, у Каліфорнії зими кращі.

Ерік Байлі (захисник, 32 роки, «Коламбус Крю»)

Івуарієць виріс в Іспанії, де його виховав барселонський «Еспаньйол». Проте, гучно заявив про себе центрбек в іншій команді Ла Ліги – «Вільярреалі». Він видав такий потужний сезон 2015/16, що Жозе Моурінью після призначення в англійський «Манчестер Юнайтед» першим ділом підписав Байлі за 38 млн євро. Спершу оборонець був безумовно основним на «Олд Траффорд», та поступово вдалих виступів у виконанні африканця ставало менше. Зрештою, він міцно засів у запас. Перезапустити кар'єру Байлі намагався у французькому «Марселі» та стамбульському «Бешикташі», не зміг вдруге ввійти в ріку «Жовтої субмарини», не став лідером скромного «Ов'єдо». Можливо, за океаном йому буде простіше.

Серхіо Регілон (захисник, 29 років, «Інтер Маямі»)

Уродженець столиці Іспанії так і не отримав справжнього шансу в рідному «Реалі». Королівський клуб довго підпускав оборонця в основний склад, а потім відправив змужніти до «Севільї». Там Регілон і розцвів, доклавшись до тріумфу в Лізі Європи 2019/20. Однак, «вершкові» вирішили заробити та продали вихованця лондонському «Тоттенгему» за 30 млн євро. У чемпіонаті Англії він був основним у перші два сезони, та потім розпочалися оренди та ігрові проблеми. Минулого літа оборонець залишився без клубу та після півроку без футболу опинився у Флориді. Сонце, іспаномовне середовище, Мессі на відстані руки – ідеальне місце для заняття улюбленою справою.

Серхіо Регілон (праворуч) без проблем став своїм у Флориді фото: Miami Herald

Каземіро (півзахисник, 34 роки, «Інтер Маямі»)

На відміну від багатьох новачків МЛС цього літа, хавбек повернувся за океан. Щоправда, не до рідної Південної Америки, а до Північної. Європейський футбол бразилець покинув справжнім королем. Усі можливі титули Каземіро завоював із мадридським «Реалом», а потім спробував реанімувати й «Манчестер Юнайтед». Англійський гранд повернути нагору не вдалося, але вболівальники «червоних дияволів» проводжали ветерана зі сльозами на очах. Прощатися з ним, вочевидь, не хотів і головний тренер Майкл Каррік. Проте, керівництво манкуніанців не захотіло продовжувати контракт Каземіро навіть після розкішної кінцівки минулого сезону.

Андре Гомеш (півзахисник, 33 роки, «Коламбус Крю»)

Пік кар'єри цьогорічного новачка команди зі штату Огайо припав на 2016 рік. Тоді він у складі збірної Португалії тріумфував на Чемпіонаті Європи та приєднався до «Барселони». Десять років по тому Гомеш перебрався у Штати через брак ігрової практики у французькому «Ліллі». Після двох сезонів у «Барсі» португалець згодився ліверпульському «Евертону». А тепер досвідчений хавбек передає досвід американським одноклубникам. Гомеш не був на провідних ролях ні в елітних клубах, ні в національній команді. Натомість він став тим незамінним гвинтиком, завдяки якому чемпіонський механізм працював.

Аллан Сен-Максімен (вінгер, 29 років, «Шарлотт»)

Шанувальники футболу звикли сприймати Близький Схід і МЛС паралельними просторами для досвідчених футболістів. Та іноді навіть ці два світи перетинаються. Ось і Сен-Максімен потрапив до США після Саудівської Аравії. Щоправда, транзитом через низку інших першостей. Зіркою він став на Туманному Альбіоні, де вибився у провідні виконавці «Ньюкасла» ще до появи шейхів. Та в 2023 році «сороки» несподівано продали француза в «Аль-Ахлі». Найімовірніше, щоби «вписатися» в правила фінансового фейр-плей. «Розривати» ні в Аравії, ні в Туреччині Сен-Максімену не вдалося. Зате в другій половині минулого сезону вінгер допоміг «Лансу» взяти Кубок Франції та фінішувати другим у Лізі 1.

Антуан Грізманн (нападник, 35 років, «Орландо Сіті»)

Флоридські «леви» цьогоріч зуміли залучити справжню суперзірку. Вихованець «Реал Сосьєдада» з іспанського Сан-Себастьяна переїхав до США з любов'ю до місцевого спорту (передусім НБА) та великими футбольними досягненнями. Протягом багатьох років Грізманн жертвував собою заради двох головних команд кар'єри – мадридського «Атлетіко» та збірної Франції. Він грав на флангах атаки, атакувального та навіть центрального хавбеків. Винагородою за жертовність стали трофеї на кшталт кубка Ліги Європи та Кубка світу. Тепер же француз отримав нагоду виходити на поле для власного задоволення на рідній позиції відтягнутого нападника.

Антуан Грізманн уже розпочав мандрівку Північною Америкою фото: ФК «Орландо Сіті»

Алексіс Санчес (нападник, 37 років, «Монреаль»)

Розбавив список із виконавцями американських клубів представник Канади. У серпні керівництво квебекців вирішило додати гостроти власній команді. Хіба хтось більше за чилійців підходить на таку роль? Ось менеджмент «Монреаля» і взяв, мабуть, найкращого тамтешнього футболіста двох десятиліть. Санчес завершив свою 18-річну подорож Європою, де встиг пограти в усіх провідних чемпіонатах, окрім Бундесліги. Нападник брав титули та був на перших ролях, конфліктував із тренерами та засідав у запасі, сяяв і страждав. Сувора погода Канади навряд стане проблемою для Санчеса, який виріс на півночі Чилі. А лускати оборонні редути суперників латиноамериканець здатен і в 37.

Тімо Вернер (нападник, 30 років, «Сан-Хосе»)

Майже непомітно промайнули 10 років із того часу, як німець запалив у складі РБ «Лейпциг». Чотири поспіль результативні сезони дозволили «червоним бикам» заробити тоді солідні 53 млн євро з продажу нападника. Та вибір Вернера виявився невдалим. На фоні інтересу мюнхенської «Баварії», міланського «Інтера» та іспанської «Барселони» бомбардир обрав Англію і прогадав. Ані в лондонському «Челсі», ані в столичному «Тоттенгемі» він не показав себе в усій красі. Трохи ожив Вернер після повернення у Лейпциг, та то вже була бліда тінь того турбонападника десятирічної давності. Інша справа – сонячна Каліфорнія. Завдання там і поруч не стоять з вимогами АПЛ.

Роберт Левандовскі (нападник, 38 років, «Чикаго Файр»)

Найгучніший трансфер цьогоріч у МЛС оформили в середині липня. У штат Іллінойс перебрався природжений бомбардир, який лише з примхи журналу France Football не отримав «Золотий м'яч» у 2020 році. Тоді тамтешні акули пера вирішили, що незавершений у чемпіонатах Бельгії та Франції через пандемію коронавірусу сезон – вагома причина не вручати нагороду. А саме тоді Левандовскі був головною рушійною силою треблу мюнхенської «Баварії» з титулом Бундесліги, Кубком Німеччини та трофеєм Ліги чемпіонів. Останні чотири сезони форвард віддав «Барселоні». «Файр» здається не статусним вибором, але саме в Чикаго та околицях мешкає найбільша польська громада в США.

Антон Федорців, «Главком»