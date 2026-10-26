«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко

Андрій Лунін і Федеріко Вальверде (крайні ліворуч угорі та внизу) перед стартовим свистком

Українець отримав визнання одноклубників і фахівців

Півзахисник мадридського «Реала» Федеріко Вальверде поділився думками про рівень гри воротаря Андрія Луніна в протистоянні з «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Український голкіпер напередодні вийшов у старті «вершкових» на поєдинок 10-го туру іспанської Ла Ліги. Він підмінив бельгійця Тібо Куртуа, який підхопив грип. Лунін оформив п'ять сейвів і допоміг столичному гранду перемогти (2:1).

«Щодо Луніна, то неможливо підібрати слова, щоб описати те, що він зробив сьогодні й робить щодня. Оскільки є Тібо, то він отримує менше ігрового часу, але завжди працює у тіні й викладається повністю. Саме з цієї причини він так проявляє себе на полі, коли отримує шанс, і завжди готовий ним скористатися», – заявив Вальверде.

Лунін провів перший поєдинок у сезоні. Наступний матч «Реала» запланований на 1 листопада. «Вершкові» гостюватимуть в сантандерського «Расінга» в Ла Лізі.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.