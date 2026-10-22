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Зірка жіночої збірної України завершила міжнародну кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Зірка жіночої збірної України завершила міжнародну кар'єру
Яна Калініна попрощалася з українською збірною
фото: УАФ

Досвідчена футболістка зосередиться на виступах за клуб

Півзахисниця одеських «Сістерс» Яна Калініна вирішила завершити виступи за національну команду України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Заява ветеранки «синьо-жовтих» з'явилася за п'ять тижнів до вирішального раунду плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. У грудні збірна України двічі зійдеться з Англією у боротьбі за путівку на Мундіаль. Калініна в цих поєдинках команді Ії Андрущак не допоможе.

«Рішення завершити цей етап – моє особисте та обдумане! Кожна історія має свій початок і свій кінець, і я відчуваю, що для мене настав час перегорнути цю сторінку та рухатися далі», – заявила півзахисниця.

Калініна дебютувала за національну команду в 2016 році. З тих пір вона провела 83 поєдинки за «синьо-жовтих». До свого активу футболістка записала 10 голів.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: Яна Калініна жіночий футбол Збірна України футбол

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