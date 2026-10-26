Моурінью осипав Луніна похвалою після переможного Ель Класіко з «Барселоною»

Українець впевнено замінив Тібо Куртуа в старті столичного гранда

Головний тренер мадридського «Реала» Жозе Моурінью нагородив компліментами резервного голкіпера Андрія Луніна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Madrid Xtra.

Український воротар екстрено зявився в стартовому складі «вершкових» на матч 10-го туру іспанської Ла Ліги проти «Барселони» (2:1). Основний кіпер мадридців Тібо Куртуа підхопив грип і не поїхав на поєдинок. Лунін виконав пять сейвів.

«Лунін був неймовірним. Ви вже поставили мені два запитання, та жодне з них не стосувалося Луніна. Але якби ми тут програли через помилки Луніна, перше запитання було би саме про нього. Єдине, що я йому сказав – він тренується не для того, щоб сидіти на лаві запасних. Він провів матч із великою холоднокровністю і спокоєм. Ми маємо найкращий воротар у світі, але сьогодні ніхто з нас не плакав через відсутність Тібо», – заявив фахівець.

Лунін провів перший поєдинок у сезоні. Наступний матч «Реала» запланований на 1 листопада. «Вершкові» гостюватимуть в сантандерського «Расінга» в Ла Лізі.

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До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.