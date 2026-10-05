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Молодіжна збірна України з футболу розписала нічию з Албанією у спарингу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодіжна збірна України з футболу розписала нічию з Албанією у спарингу
Українська молодіжка перед одним із поєдинків
фото: УАФ

Підопічні Дмитра Михайленка влаштували гольову перестрілку

Збірна України U-21 та їхні однолітки з Албанії розійшлися миром (2:2) у контрольному поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Балканці повели в рахунку перед екватором першої половини. В обіймах партнерів опинився нападник Додай. Він отримав закидання з глибини на лінії штрафного та поклав м'яч під ближню стійку.

«Синьо-жовті» приголомшили суперників активним початком другого тайму. Спершу вінгер Талпа впевнено реалізував одинадцятиметровий. А потім форвард Богданов із кількох метрів переправив м'яч у ворота після розіграшу штрафного. Та перемогу втримати не вдалося – на останній хвилині Максуті головою замкнув навіс із кутового.

Із перемогою в активі команда Дмитра Михайленка чекатиме на наступні поєдинки. Раніше молодіжна збірна України завершила виступи в кваліфікації до Євро-2027. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі та не змогли пробитися у фінальний турнір.

Контрольний матч

Україна U-21 – Албанія U-21 – 2:2

  • Голи: Талпа, 55 (пенальті), Богданов, 56 – Додай, 18, Максуті, 90

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

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