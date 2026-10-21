Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ
Михайло Мудрик (на передньому плані) в складі збірної України
фото: УАФ

Українець прагне повернутися на поле якомога швидше

Вінгер лондонського «Тоттенгема» Михайло Мудрик сподівається завершити реабілітацію до наступної міжнародної паузи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.London.

Наразі зірка збірної України відновляється після травми щиколотки. Фланговий виконавець прагне повернутися до основної обойми в першій декаді листопада. Останній матч «шпор» перед перервою на поєдинки збірних – 7 листопада проти «Лідса» в англійській Прем'єр-лізі.

Зате збірна України в середині наступного місяця матиме два матчі Ліги націй. Спершу підопічні Андреа Мальдери 14 листопада протистоятимуть Північній Ірландії у Белфасті. Натомість 17 листопада «синьо-жовті» зустрінуться з Грузією в Кошице.

Мудрик у нинішньому сезоні зіграв лише один поєдинок. Результативними діями він не відзначився. У вересні українець отримав ушкодження на тренуванні «Тоттенгема», кольори якого Мудрик захищає на правах оренди.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: Михайло Мудрик ФК Тоттенхем Готспур АПЛ футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська збірна мала «шостого гравця» в Раквере
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
Вчора, 23:17
Українська збірна оформила розгром
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Вчора, 20:57
Олександр Зінченко займатиметься в знайомих умовах
Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ
Вчора, 15:30
Арсеній Батагов у таборі олімпійської збірної України
Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
19 жовтня, 16:59
Люка Ернандес вітає Іллю Забарного з першим у сезоні голом
Забарний з переломним голом потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції
19 жовтня, 18:44
«Синьо-жовті» матимуть тренувальний збір удома
Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй
19 жовтня, 12:29
Єгор Ярмолюк залишив команду в меншості
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
17 жовтня, 18:29
Тимур Тутєров торує шлях до основи «чорних котів»
Нападник молодіжної збірної України дебютував у єврокубках за «Сандерленд»
15 жовтня, 20:23
Із 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року Петраков був головним тренером збірної України
«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України
15 жовтня, 10:44

Футбол

«Шахтар» оприлюднив склад на матч Ліги чемпіонів проти «Інтера»
«Шахтар» оприлюднив склад на матч Ліги чемпіонів проти «Інтера»
Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ
Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ
«Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА
«Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА
Конкурент Забарного та володар «Золотого м'яча» поповнили лазарет ПСЖ
Конкурент Забарного та володар «Золотого м'яча» поповнили лазарет ПСЖ
Гравець «Баварії» Кімміх пропустить матч Ліги чемпіонів через трагічну причину
Гравець «Баварії» Кімміх пропустить матч Ліги чемпіонів через трагічну причину
«Барселона» втратила провідного півзахисника на прийдешні поєдинки
«Барселона» втратила провідного півзахисника на прийдешні поєдинки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
57K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Сьогодні, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua