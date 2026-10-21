Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ

Михайло Мудрик (на передньому плані) в складі збірної України

Українець прагне повернутися на поле якомога швидше

Вінгер лондонського «Тоттенгема» Михайло Мудрик сподівається завершити реабілітацію до наступної міжнародної паузи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.London.

Наразі зірка збірної України відновляється після травми щиколотки. Фланговий виконавець прагне повернутися до основної обойми в першій декаді листопада. Останній матч «шпор» перед перервою на поєдинки збірних – 7 листопада проти «Лідса» в англійській Прем'єр-лізі.

Зате збірна України в середині наступного місяця матиме два матчі Ліги націй. Спершу підопічні Андреа Мальдери 14 листопада протистоятимуть Північній Ірландії у Белфасті. Натомість 17 листопада «синьо-жовті» зустрінуться з Грузією в Кошице.

Мудрик у нинішньому сезоні зіграв лише один поєдинок. Результативними діями він не відзначився. У вересні українець отримав ушкодження на тренуванні «Тоттенгема», кольори якого Мудрик захищає на правах оренди.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.