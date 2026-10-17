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Моурінью прокоментував слова президента Ла Ліги про телеканал «Реала» та методи Геббельса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Моурінью прокоментував слова президента Ла Ліги про телеканал «Реала» та методи Геббельса
Моурінью заявив, що не хоче говорити про скандальну заяву Тебеса
фото: Getty Images

Моурінью: Мадридці дедалі більше розуміють, із чим стикається «Реал»

Головний тренер «Реала» Жозе Моурінью прокоментував слова президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, який раніше заявив, що телебачення мадридців використовує механізми пропаганди, які застосовував міністр пропаганди нацистської Німеччини Йозеф Геббельс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.es.

«Слова Тебаса? Не питайте про це, будь ласка. Я не хочу про це говорити. Є межі, а є справжні межі.

Мадридці дедалі більше розуміють, із чим стикається «Реал». Враховуючи престиж ліги за кордоном і той факт, що Іспанія є чинним чемпіоном світу, краще, щоб ми постаралися втримати це всередині країни, а не дозволили поширитися за кордони», – заявив Моурінью.

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.

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Теги: Жозе Моурінью ФК Реал (Мадрид) футбол

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