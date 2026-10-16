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Тренер «Бенфіки» розкрив роль Трубіна в нинішньому сезоні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тренер «Бенфіки» розкрив роль Трубіна в нинішньому сезоні
Анатолій Трубін бореться за місце в старті
фото: LUSA

Українець втратив статус безумовного футболіста основи

Керманич лісабонської «Бенфіки» Марку Сілва пояснив ситуацію з ігровою практикою для голкіпера Анатолія Трубіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Головний тренер «орлів» заявив, що довіряє українцю та його конкуренту Самуелу Соарешу. Як наслідок, фахівець вирішив розділити ігровий час між обома. Українцю дісталися виступи в єврокубках.

«Трубін три сезони поспіль постійно грав. Ми ухвалили технічне рішення дати шанс Самуелу Соарешу, але Анатолій звик до великих матчів і має міжнародний досвід. Тож ми вирішили, що в основному раунді Ліги Європи саме він гратиме в цьому турнірі», – пояснив Сілва.

Водночас тренер відкритий до зміни статусу воротарів. Наразі він запланував, що Трубін вийде на матч 3-го туру Ліги Європи проти кіпрської «Омонії». Утім, остаточне рішення щодо кіпера Сілва прийматиме безпосередньо перед поєдинками.

Трубін у нинішньому сезоні провів чотири поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив два м'ячі. На замку він зберіг ворота в двох матчах. Контракт українського воротаря з «Бенфікою» розрахований до лііта 2028 року.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол Ліга Європи ФК Бенфіка Анатолій Трубін

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