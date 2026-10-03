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Мальдера назвав основні причини поразки України у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мальдера назвав основні причини поразки України у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії
Поразка у Трнаві стала для Андреа Мальдери першою в офіційних матчах для збірної України
фото: Icon Sportswire

Італійський тренер відзначив, що матч для нього і збірної України виявився непростим 

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера на післяматчевій пресконференції поділився своїми емоціями щодо програного матчу проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги націй УЄФА 2026/2027. Про це повідомляє «Главком».

«Я не думаю, що масштабна ротація стала причиною поразки, було важливо правильно керувати наявними ресурсами, футболістами. Ми непогано грали, коли володіли м'ячем. На жаль, в деяких епізодах нам треба бути уважними, прості ситуації і помилки зумовили такий результат.

Я поміняв місцями Забарного і Бондаря, бо Ілля має більше атакувальних навичок. Сьогодні ми грали з двома неномінальними крайніми захисниками, але ці футболісти пішли мені на зустріч. В мене був Крупський в ротації, мені потрібно було вибирати, але я обрав флангових захисників.

Я хотів випустити Варфоломєєва на другий тайм, але потім травмувався Судаков, і нам довелося робити інші заміни. Ми зрозуміли, що окремі епізоди є дуже важливими і можуть повністю змінити хід матчу. Перший гол, коли ми пропустили після кутового, матч розвернув матч в інший бік, гра стала більш звичною для нашого суперника. І потім у контратаці ми пропустили в другому епізоді, тому дійсно окремі моменти визначили долю матчу», – зізнався Мальдера.

З повною пресконференцією Андреа Мальдери можна ознайомитися за відео нижче. 

Нагадаємо, що Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй. Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти. 

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

До слова, «Левом матчу» проти Північної Ірландії став Андрій Ярмоленко

Теги: тренер Ліга націй Андреа Мальдера футбол

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