Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
Маттео Дарміан (ліворуч) опинився на «Ренато Даль'Ара»
фото: ФК «Болонья»

Триразовий чемпіон Серії A знайшов нову команду

Італійська «Болонья» оголосила про перехід оборонця Маттео Дарміана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран уклав із «россоблу» контракт до кінця сезону. «Болоньї» він дістався безкоштовно. Влітку Дарміан покинув міланський «Інтер», якому віддав шість років.

Новачок – вихованець «Мілана». Також Дарміан захищав кольори «Падови», «Палермо», «Торіно», англійського «Манчестер Юнайтед», «Парми». У лавах «россоблу» він виступатиме під 36-м номером.

Дарміан у минулому сезоні зіграв дев'ять поєдинків. Результативними діями оборонець не відзначився. У складі «Інтера» він завоював три Скудетто, а також по три Кубки та Суперкубки Італії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Теги: футбол Серія А ФК «Болонья» Маттео Дарміан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
Вчора, 19:11
Кертіс Джонс випав із обойми Крістіана Ківу
«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів
Вчора, 17:30
Гульєльмо Вікаріо швидко переконав у профпридатності
«Ювентус» викупить воротаря збірної Італії – джерело
Вчора, 14:29
«Вовки» змінять прописку в найближчі роки
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону
29 вересня, 17:59
Франческо Піо та Себастьяно Еспозіто разом зіграли в збірній
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
29 вересня, 11:48
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
6 жовтня, 18:19
Лука Модріч у вересні відсвяткував 41-річчя
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
5 жовтня, 17:54
Альберто Джилардіно знову тренуватиме на елітному рівні
Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
29 вересня, 17:11
Патрік виступатиме в чемпіонаті ОАЕ
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
28 вересня, 15:58

Футбол

Власник «Евертона» виставив на продаж клуб Миколенка
Власник «Евертона» виставив на продаж клуб Миколенка
Аргентинська прокуратура вимагає до 12 років ув’язнення для лікарів Дієго Марадони
Аргентинська прокуратура вимагає до 12 років ув’язнення для лікарів Дієго Марадони
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
«Роблять зі всіх дурнів». Ексгравець збірної РФ поскаржився на суддівство в російському футболі
«Роблять зі всіх дурнів». Ексгравець збірної РФ поскаржився на суддівство в російському футболі
Пішов з життя найкращий футболіст Африки 1980 року
Пішов з життя найкращий футболіст Африки 1980 року
11 бездомних собак потрапили до заявки угорського футбольного клубу на гру чемпіонату
11 бездомних собак потрапили до заявки угорського футбольного клубу на гру чемпіонату

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
111K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua