Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика

Триразовий чемпіон Серії A знайшов нову команду

Італійська «Болонья» оголосила про перехід оборонця Маттео Дарміана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран уклав із «россоблу» контракт до кінця сезону. «Болоньї» він дістався безкоштовно. Влітку Дарміан покинув міланський «Інтер», якому віддав шість років.

Новачок – вихованець «Мілана». Також Дарміан захищав кольори «Падови», «Палермо», «Торіно», англійського «Манчестер Юнайтед», «Парми». У лавах «россоблу» він виступатиме під 36-м номером.

Дарміан у минулому сезоні зіграв дев'ять поєдинків. Результативними діями оборонець не відзначився. У складі «Інтера» він завоював три Скудетто, а також по три Кубки та Суперкубки Італії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.