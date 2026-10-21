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Лідер ПСЖ вибув до кінця сезону через важку травму

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лідер ПСЖ вибув до кінця сезону через важку травму
Хвіча Кварацхелія надовго опинився в лазареті
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Тренерський штаб гранда отримав неприємні новини

Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Хвіча Кварацхелія зазнав серйозної травми в поєдинку Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони» (4:2). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Грузин через ушкодження пішов із поля на початку другого тайму. Під час обстеження в нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна. Найімовірніше, Кварацхелія не повернеться на поле до кінця сезону.

Втрати зазнала й збірна Грузії. Вінгер не допоможе національній команді в останніх турах Ліги націй. Зокрема, капітан «хрестоносців» пропустить матч проти збірної України 17 листопада.

Кварацхелія у нинішній кампанії провів 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Статистика грузинського нападника в попередньому сезоні – 48 матчів, 19 м'ячів, 11 результативних передач.

До слова, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, українець Забарний потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції. Оборонець ПСЖ дав старт камбеку парижан у протистоянні зі Страсбуром. Його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен Хвіча Кварацхелія травма Ліга 1

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