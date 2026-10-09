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Літній новачок дебютував за «Шахтар» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Літній новачок дебютував за «Шахтар» у Прем'єр-лізі
Алан Маттурро вперше одягнув футболку «гірників»
фото: ФК «Шахтар»

Легіонер зіграв перший офіційний матч у лавах «гірників»

Оборонець Алан Маттурро провів дебютний поєдинок за донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком».

Уругваєць потрапив до заявки команди Арди Турана на 8-й тур української Прем'єр-ліги. Центрбек розпочав матч проти рівненського «Вереса» (3:0) на лаві запасних. На 81-й хвилині він замінив бразильця Педріньйо.

Маттурро перейшов у «Шахтар» наприкінці серпня. «Гірники» заплатили за оборонця орієнтовно 5 млн євро італійському «Дженоа». З вітчизняним грандом уругвайський центрбек уклав контракт на п'ять років.

У минулому сезоні Маттурро виступав за іспанський «Леванте» на правах оренди. Він зіграв 21 поєдинок у всіх турнірах за «жаб». До свого активу оборонець записав один забитий м'яч.

За плечима Маттурро також виступи в молодіжній збірній Уругваю. Там центрбек зіграв 11 матчів, у яких оформив один гол. Футболку національної команди 21-річний оборонець наразі не одягав.

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: футбол ФК «Шахтар» УПЛ

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