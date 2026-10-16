Екскапітан «Реала» Карвахаль пояснив перехід у скромний клуб

Шестиразовий переможець Ліги чемпіонів готується до дебюту в нових кольорах

Новачок іспанського «Хетафе» Дані Карвахаль поділився мотивацією для підписання контракту із середняком Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Днями ветеран уклав однорічний договір із «темно-синіми». Дебютувати в новій команді він зможе в прийдешні вихідні. «Хетафе» в дев'ятому турі Ла Ліги прийме мадридський «Райо Вальєкано».

«Це буде позитивний досвід. Це проєкт, що дуже мене мотивує. Для мене змагання – у ДНК. Я вдома, в Мадриді, де виріс. Усі фактори хороші: я можу допомогти своїм досвідом, власною манерою гри та внеском у команду. Не знаю, чи цілі будуть досягнуті, але ми працюємо над цим. Треба сприймати все день за днем і зберігати спокій, бо ти схвалив найкраще рішення», – заявив Карвахаль.

Досвідчений оборонець визнав, що головну роль у його переході зіграв керманич «Хетафе» Хосе Бордалас. Вони спілкувалися перед підписанням контракту, а філософія фахівця імпонує чемпіону Європи. Ветеран переконаний, що не матиме жодних проблем із головним тренером.

Карвахаль у минулому сезоні зіграв 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. За роки виступів на «Бернабеу» оборонець виграв із «Реалом» 27 трофеїв.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.