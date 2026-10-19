Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»

18 жовтня Костюка було звільнено з посади тренера «Динамо»

Колишній головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

18 жовтня Костюка було звільнено з посади тренера «Динамо». Після цього журналіст Tribuna.com звернувся до фахівця із проханням прокоментувати ситуацію та запитали, чи зручно йому зараз спілкуватися.

«З «Трибуною» незручно», – відповів Костюк.

Нагадаємо, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс після гри з «Поліссям» звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

27 листопада 2025 року Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо», а 17 грудня його призначили на цю посаду повноцінно. У сезоні 2025/2026 під його керівництвом кияни виграли Кубок України.

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, до поєдинку 23 жовтня проти «Кудрівки», «Динамо» в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек.

Кендзьорек раніше працював асистентом головного тренера першої команди «Динамо», тренером-аналітиком і спеціалістом зі стандартних положень «біло-синіх».

Свою тренерську кар’єру він розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в «Ракуві», який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Далі протягом сезону був помічником головного тренера у команді «Арка» (Гдиня) та входив до тренерського штабу «Леха» (Познань), з яким став чемпіоном. Перед переходом до «Динамо» очолював «Радомяк», працюючи на посаді головного тренера.

Крім того, Кендзьорек допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.