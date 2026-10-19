Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»
27 листопада 2025 року Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо»
фото: Динамо

18 жовтня Костюка було звільнено з посади тренера «Динамо»

Колишній головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

18 жовтня Костюка було звільнено з посади тренера «Динамо». Після цього журналіст Tribuna.com звернувся до фахівця із проханням прокоментувати ситуацію та запитали, чи зручно йому зараз спілкуватися.

«З «Трибуною» незручно», – відповів Костюк.

Нагадаємо, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс після гри з «Поліссям» звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

27 листопада 2025 року Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо», а 17 грудня його призначили на цю посаду повноцінно. У сезоні 2025/2026 під його керівництвом кияни виграли Кубок України.

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, до поєдинку 23 жовтня проти «Кудрівки», «Динамо» в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек. 

Кендзьорек раніше працював асистентом головного тренера першої команди «Динамо», тренером-аналітиком і спеціалістом зі стандартних положень «біло-синіх».

Свою тренерську кар’єру він розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в «Ракуві», який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Далі протягом сезону був помічником головного тренера у команді «Арка» (Гдиня) та входив до тренерського штабу «Леха» (Познань), з яким став чемпіоном. Перед переходом до «Динамо» очолював «Радомяк», працюючи на посаді головного тренера.

Крім того, Кендзьорек допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

Читайте також:

Теги: Ігор Костюк ФК «Динамо» футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мілан» цього сезону виступає у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів
«Мілан» завершив сезон зі значними збитками: що стало причиною фінансових невдач
16 жовтня, 22:27
Кахім Перріс відкрив рахунок в азербайджанській столиці
Екслегіонер «Динамо» приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів
13 жовтня, 21:41
Сергій Ребров більше 2,5 років працював зі збірною України
Стало відомо, чи очолить Сергій Ребров збірну Угорщини
13 жовтня, 11:18
Лі Кі Хьок і ще кілька його колег можуть втратити відстрочку від обов'язкової служби в армії
Капітану збірної з футболу Південної Кореї загрожує армія через коментар після матчу
8 жовтня, 20:58
Раян Аїт-Нурі побив горщики з тренерським штабом
Збірна Алжиру вигнала зі складу зірку чемпіонату Англії
26 вересня, 19:46
Артем Довбик обрав залишитися в Італії
Довбик відмовився від виклику до збірної України: відома позиція Мальдери
24 вересня, 13:46
Джарред Джиллетт вперше зустрінеться із «синьо-жовтими»
УЄФА довірила британській бригаді арбітрів стартовий матч України в Лізі націй
23 вересня, 14:54
Артем Степанов захищає кольори «Утрехта» на правах оренди з «Баєра»
Збірна України втратила нападника перед матчами Ліги націй
20 вересня, 21:13
«Атлетіко» йде другим у чемпіонаті Іспанії
«Атлетіко» здолав «Реал» у мадридському дербі
20 вересня, 19:34

Футбол

Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
Екстренер «Шахтаря» Де Дзербі пішов на радикальний крок у «Тоттенгемі»
Екстренер «Шахтаря» Де Дзербі пішов на радикальний крок у «Тоттенгемі»
«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період
«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період
Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»
Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»
«Харків» оформив вольову перемогу над «Лівим Берегом» і обійшов «Динамо» в Прем'єр-лізі
«Харків» оформив вольову перемогу над «Лівим Берегом» і обійшов «Динамо» в Прем'єр-лізі
Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело
Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua