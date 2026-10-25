Колишній вінгер «Шахтаря» після моторошної травми прийняв дует із «Динамо» в лікарні

Ексфутболіст збірної України залишається в шпиталі після травми голови

Оборонець київського «Динамо» Владислав Дубінчак разом із капітаном команди Андрієм Ярмоленком навідався до вінгера «Кудрівки» Івана Петряка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Двоє з трьох футболістів стали дійовими особами жахливого інциденту під завісу першого тайму недавнього очного поєдинку клубів. У боротьбі за верховий м'яч Дубінчак і Петряк зіткнулися головами. Оборонець «Динамо» швидко оклигав, а от суперник опинився в лікарні.

Петряк спершу спробував підвестися, але схопився за голову. Далі він втратив свідомість, тож лікарі обох команд і медики з чергової швидкої надали йому першу допомогу прямісінько на полі. Потім ветерана «Кудрівки» доправили в реанімацію.

У лікарні в Петряка діагностували ушкодження кісткової частини черепа. Згодом медики переконалися, що футболіст уник ускладнень і перевели його до звичайної палати. Водночас терміни повернення вінгера у футбол залишаються невідомими.

«Динамівці» відвідали Івана Петряка фото: скріншот Instagram Івана Петряка

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.