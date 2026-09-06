Календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2026/27

«Шахтар» стартує 10 вересня матчем із ПСВ – попереду вісім турів загального етапу та боротьба за вихід у плей-оф

У сезоні 2026/27 Ліга чемпіонів УЄФА втретє пройде за новим форматом із 36 командами на загальному етапі. Замість традиційного групового турніру клуби зіграють у єдиній турнірній таблиці.

Загальний етап Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня 2026 року, а останній, восьмий тур відбудеться 27 січня 2027 року. Після цього команди продовжать боротьбу за трофей у плей-оф.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/27 запланований на 5 червня 2027 року. Вирішальний матч прийме мадридський стадіон «Метрополітано».

Чинний переможець Ліги чемпіонів

Французький «Парі Сен-Жермен» тріумфував у двох попередніх фіналах турніру та спробує замахнутися на третій. Команда Луїса Енріке влітку зазнала косметичних змін. «Парк де Пренс» здебільшого покинули непровідні виконавці. Виняток становить хіба що нападник Бредлі Баркола («Ліверпуль»), та його вдалося замінити вінгером французького «Монако» Магнесом Акліушем.

На старті кампанії ПСЖ далекий від оптимальної форми. Переможець Ліги чемпіонів здолав бірмінгемську «Астон Віллу» (2:1) в битві за Суперкубок УЄФА. Та далі загальмував на внутрішній арені – програв Суперкубок Франції «Лансу», а в двох турах Ліги 1 обмежився нічиїми з «Ренном» і «Ліллем» (двічі по 2:2). Однак, якщо курчат рахують восени, то тріумфаторів футбольного сезону – навесні. Ось і французький гранд слід очікувати мінімум у плейоф турніру.

«Вічні» фаворити Ліги чемпіонів

У прийдешньому розіграші візьме участь низка багаторазових переможців турніру. Особливе місце в історії Кубка чемпіонів належить мадридському «Реалу». Королівський клуб 15 разів тріумфував у турнірі та став ототожнюватися з ним. Лише за останнє десятиліття «вершкові» п'ять разів піднімали трофей над головою. Повернути іспанський гранд на вершину намагатиметься двічі переможець Ліги чемпіонів Жозе Моурінью.

Претендуватимуть щонайменше на пізні стадії турніру й інші титуловані колективи. Мюнхенська «Баварія» і англійський «Ліверпуль» розпочнуть похід за сьомим Кубком чемпіонів, а іспанська «Барселона» – за шостим. Варто слідкувати за міланським «Інтером». Чемпіон Італії не тільки тричі брав трофей, а й двічі грав у фіналах за останні чотири сезони. Щоправда, в обох випадках зазнав невдачі.

Дебютанти Ліги чемпіонів

Цьогоріч в основному раунді турніру вперше зіграють чотири команди. Напряму в турнір потрапив італійський «Комо». Підопічні Сеска Фабрегаса в минулому сезоні зробити фурор у Серії A, залишивши без головного єврокубка титуловані «Мілан» і туринський «Ювентус». На нові подвиги «ларіані» тепер чекають у Лізі чемпіонів. До того ж, «Комо» неабияк підсилився влітку. Наприклад, на береги мальовничого озера перебрався форвард Мойзе Кен.

Тернистішим був шлях у загальний етап для трійки інших колективів. «Сабах» із передмістя Баку здолав усі чотири раунди кваліфікації, почергово вибивши валлійський «Нью-Сейнтс» (2:0, 2:1), фінський КуПС (1:0, 2:0), данський «Орхус» (1:2, 4:0) та «Хапоель» з Беєр-Шеви (2:1, 2:5). Та героїзм проявили й інші дебютанти. ЛАСК із австрійського Лінца, здавалося, безнадійно програв шотландському «Селтіку» перший матч плейоф кваліфікації (0:3), але взяв реванш в овертаймі другого поєдинку (5:1). А ось «Вікінг» із норвезького Ставангера несподівано залишив без основного раунду загребське «Динамо» (2:2, 3:1).

Коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості Тур 1

08.09. Брюгге -- Астон Вілла 08.09. AEK -- ЛАСК 08.09. Боруссія Д. -- Вільярреал 08.09. Лілль -- Бетіс 08.09. Порту -- Манчестер Сіті 08.09. Реал Мадрид -- Інтер 09.09. Барселона -- Феєнорд 09.09. Штутгарт -- Вікінг 09.09. Ліверпуль -- Атлетіко 09.09. Наполі -- Арсенал 09.09. ПСЖ -- Слован Братислава 09.09. Спортінг -- Галатасарай 10.09. ПСВ -- Шахтар Д. 10.09. Фенербахче -- Рома 10.09. Баварія Мюнхен -- Буде/Глімт 10.09. Комо -- РБ Лейпциг 10.09. Манчестер Юнайтед -- Сабах Баку 10.09. Славія Прага -- Ланс Тур 2

13.10. Ланс -- Спортінг 13.10. Сабах Баку -- Славія Прага 13.10. Арсенал -- Лілль 13.10. Атлетіко -- Манчестер Юнайтед 13.10. Вікінг -- Баварія Мюнхен 13.10. Вільярреал -- Наполі 13.10. Галатасарай -- Барселона 13.10. Інтер -- Брюгге 13.10. РБ Лейпциг -- ПСВ 14.10. ЛАСК -- Ліверпуль 14.10. Феєнорд -- Комо 14.10. Астон Вілла -- Фенербахче 14.10. Бетіс -- Порту 14.10. Буде/Глімт -- Боруссія Д. 14.10. Манчестер Сіті -- ПСЖ 14.10. Рома -- Реал Мадрид 14.10. Слован Братислава -- Штутгарт 14.10. Шахтар Д. -- AEK Тур 3

20.10. Сабах Баку -- Боруссія Д. 20.10. Фенербахче -- Славія Прага 20.10. Ліверпуль -- Вільярреал 20.10. Манчестер Сіті -- AEK 20.10. Наполі -- Буде/Глімт 20.10. Порту -- ПСВ 20.10. ПСЖ -- Барселона 20.10. Рома -- Слован Братислава 20.10. Штутгарт -- Атлетіко 21.10. Комо -- Манчестер Юнайтед 21.10. Лілль -- Галатасарай 21.10. Астон Вілла -- Вікінг 21.10. Баварія Мюнхен -- Арсенал 21.10. Бетіс -- Феєнорд 21.10. Брюгге -- Ланс 21.10. Інтер -- Шахтар Д. 21.10. Реал Мадрид -- РБ Лейпциг 21.10. Спортінг -- ЛАСК Тур 4

03.11. Галатасарай -- Штутгарт 03.11. Шахтар Д. -- Спортінг 03.11. Атлетіко -- Баварія Мюнхен 03.11. Барселона -- Астон Вілла 03.11. Буде/Глімт -- Лілль 03.11. Вільярреал -- ПСЖ 03.11. ЛАСК -- Слован Братислава 03.11. Манчестер Юнайтед -- Рома 03.11. Феєнорд -- Інтер 04.11. Фенербахче -- Ліверпуль 04.11. AEK -- Реал Мадрид 04.11. Боруссія Д. -- Бетіс 04.11. Вікінг -- Сабах Баку 04.11. Ланс -- Комо 04.11. Порту -- Наполі 04.11. ПСВ -- Брюгге 04.11. РБ Лейпциг -- Манчестер Сіті 04.11. Славія Прага -- Арсенал Тур 5

24.11. Буде/Глімт -- ЛАСК 24.11. Галатасарай -- Астон Вілла 24.11. Арсенал -- Боруссія Д. 24.11. Комо -- AEK 24.11. Манчестер Сіті -- Наполі 24.11. РБ Лейпциг -- Ланс 24.11. Реал Мадрид -- ПСВ 24.11. Слован Братислава -- Бетіс 24.11. Феєнорд -- Порту 25.11. Сабах Баку -- Барселона 25.11. Славія Прага -- Вільярреал 25.11. Атлетіко -- Вікінг 25.11. Брюгге -- Ліверпуль 25.11. Інтер -- Штутгарт 25.11. Лілль -- Баварія Мюнхен 25.11. ПСЖ -- Рома 25.11. Спортінг -- Манчестер Юнайтед 25.11. Шахтар Д. -- Фенербахче Тур 6

08.12. Вікінг -- Феєнорд 08.12. Вільярреал -- Сабах Баку 08.12. Астон Вілла -- ПСЖ 08.12. Баварія Мюнхен -- Славія Прага 08.12. Барселона -- Манчестер Сіті 08.12. Манчестер Юнайтед -- РБ Лейпциг 08.12. Наполі -- Брюгге 08.12. Рома -- Спортінг 08.12. AEK -- Галатасарай 09.12. Бетіс -- Комо 09.12. Слован Братислава -- Шахтар Д. 09.12. Арсенал -- Реал Мадрид 09.12. Боруссія Д. -- Інтер 09.12. Ланс -- Буде/Глімт 09.12. ЛАСК -- Фенербахче 09.12. Ліверпуль -- Порту 09.12. ПСВ -- Атлетіко 09.12. Штутгарт -- Лілль Тур 7

19.01.2027 Буде/Глімт -- Атлетіко 19.01.2027 Галатасарай -- Феєнорд 19.01.2027 Астон Вілла -- Боруссія Д. 19.01.2027 Інтер -- Ліверпуль 19.01.2027 Лілль -- Слован Братислава 19.01.2027 Порту -- Славія Прага 19.01.2027 Реал Мадрид -- ЛАСК 19.01.2027 Штутгарт -- Брюгге 19.01.2027 AEK -- Рома 20.01.2027 Сабах Баку -- Наполі 20.01.2027 Фенербахче -- Вільярреал 20.01.2027 Бетіс -- Арсенал 20.01.2027 Вікінг -- ПСВ 20.01.2027 Комо -- ПСЖ 20.01.2027 Ланс -- Манчестер Сіті 20.01.2027 Манчестер Юнайтед -- Баварія Мюнхен 20.01.2027 РБ Лейпциг -- Шахтар Д. 20.01.2027 Спортінг -- Барселона Тур 8

27.01.2027 Арсенал -- Сабах Баку 27.01.2027 Атлетіко -- Фенербахче 27.01.2027 Баварія Мюнхен -- Бетіс 27.01.2027 Барселона -- Комо 27.01.2027 Боруссія Д. -- AEK 27.01.2027 Брюгге -- Буде/Глімт 27.01.2027 Вільярреал -- Манчестер Юнайтед 27.01.2027 ЛАСК -- Порту 27.01.2027 Ліверпуль -- Ланс 27.01.2027 Манчестер Сіті -- Спортінг 27.01.2027 Наполі -- Вікінг 27.01.2027 ПСВ -- Штутгарт 27.01.2027 ПСЖ -- Галатасарай 27.01.2027 Рома -- Лілль 27.01.2027 Славія Прага -- Астон Вілла 27.01.2027 Слован Братислава -- Інтер 27.01.2027 Феєнорд -- РБ Лейпциг 27.01.2027 Шахтар Д. -- Реал Мадрид

Плейоф Ліги чемпіонів

За підсумками загального етапу команди, які посіли місця з 1-го по 8-ме, напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Клуби з 9-го по 24-те місце зіграють у стиковому раунді.

Стикові матчі:

16/17 та 23/24 лютого 2027 року.

1/8 фіналу:

9/10 та 16/17 березня 2027 року.

Чвертьфінали:

6/7 та 13/14 квітня 2027 року.

Півфінали:

27/28 квітня та 4/5 травня 2027 року.

Фінал:

5 червня 2027 року.

Усі дати плей-оф оприлюднив УЄФА; конкретні пари на цих стадіях визначатимуться за результатами попередніх раундів та жеребкувань.

Де відбудеться фінал Ліги чемпіонів

Фінал сезону-2026/27 прийме Мадрид. Вирішальний матч відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні «Метрополітано», домашній арені «Атлетіко».

Це буде вже другий фінал Ліги чемпіонів на цій арені – у 2019 році тут «Ліверпуль» переміг «Тоттенгем» з рахунком 2:0.