Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України

Досвідчений фахівець продовжив формування штабу на новому місці

Київське «Динамо» відпустило тренера команди U-16 Сергія Попова в криворізький «Кривбас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Українець стане асистентом нового керманича «рудокопів» Олександра Петракова. Останній очолив «Кривбас» минулого тижня. Він замінив на посаді нідерландського тренера Патріка ван Леувена.

Петраков дебютував на чолі криворіжців напередодні. «Кривбас» на виїзді розписав нічию з чернівецькою «Буковиною» (0:0). Наразі команда залишається в зоні вильоту Прем'єр-ліги, маючи в активі шість очок.

Попов приєднався до структури «Динамо» лише влітку. До цього він багато років був помічником Віктора Скрипника. Торік український фахівець спробував себе в ролі головного тренера та провів нетривалі періоди з бішкекською «Алгою» і манаським «Мурас Юнайтед» у чемпіонаті Киргизстану.

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.