Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Сергій Попов змінив столицю на Кривий Ріг
фото: ФК «Динамо»

Досвідчений фахівець продовжив формування штабу на новому місці

Київське «Динамо» відпустило тренера команди U-16 Сергія Попова в криворізький «Кривбас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Українець стане асистентом нового керманича «рудокопів» Олександра Петракова. Останній очолив «Кривбас» минулого тижня. Він замінив на посаді нідерландського тренера Патріка ван Леувена.

Петраков дебютував на чолі криворіжців напередодні. «Кривбас» на виїзді розписав нічию з чернівецькою «Буковиною» (0:0). Наразі команда залишається в зоні вильоту Прем'єр-ліги, маючи в активі шість очок.

Попов приєднався до структури «Динамо» лише влітку. До цього він багато років був помічником Віктора Скрипника. Торік український фахівець спробував себе в ролі головного тренера та провів нетривалі періоди з бішкекською «Алгою» і манаським «Мурас Юнайтед» у чемпіонаті Киргизстану.

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.

Читайте також:

Теги: футбол ФК «Динамо» УПЛ Олександр Петраков ФК «Кривбас» Сергій Попов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперники обійшлися без голів
Петраков дебютував у «Кривбасі» нічиєю проти «Буковини» в Прем'єр-лізі
Вчора, 16:15
Іван Петряк зазнав жахливої травми
Колишній вінгер «Шахтаря» після моторошної травми прийняв дует із «Динамо» в лікарні
Вчора, 21:44
«Леви» взяли очко вдесятьох
«Чорноморець» у більшості не дотиснув «Карпати» в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:00
Після нічиєї з «Зорею» «Шахтар» опустився на друге місце УПЛ
«Зоря» сенсаційно відібрала очки у «Шахтаря» в донбаському дербі в УПЛ
24 жовтня, 20:56
«Полісся» збільшило свою домашню гольову серію в УПЛ до 15 матчів
«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
23 жовтня, 16:35
Кияни забили три голи у ворота «Кудрівки»
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
23 жовтня, 16:25
Мацей Кендзьорек (у центрі) довірився співвітчизникам
Тимчасовий тренер «Динамо» запросив двох іноземців у штаб
22 жовтня, 18:25
Гра з київським клубом для Івана Петряка завершилася складним пошкодженням
«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
23 жовтня, 16:51
Із 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року Петраков був головним тренером збірної України
«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України
15 жовтня, 10:44

Футбол

Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Бомбардир збірної України обрав несподіваний кар'єрний варіант – ЗМІ
Бомбардир збірної України обрав несподіваний кар'єрний варіант – ЗМІ
Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»
Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»
Мбаппе оформив ювілейний гол за «Реал» в Ель Класіко
Мбаппе оформив ювілейний гол за «Реал» в Ель Класіко

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
139K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
63K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua