«Динамо» продовжило контракт з одним з ключових гравців

Голкіпер розпочав сьомий сезон у складі основної команди біло-синіх

Руслан Нещерет підписав нову угоду з «Динамо»

Голкіпер Руслан Нещерет продовжив контракт з «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Термін нової угоди між 24-річним футболістом та столичним грандом розрахований до літа 2031 року.

Руслан Нещерет є вихованцем «Динамо». За столичний клуб воротар дебютував у жовтні 2020 року. Цього сезону на рахунку голкіпера три матчі. З серпня гравець відновлюється від травми.

«Динамо» наразі посідає четверте місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 13 залікових балів. До єврокубків біло-сині кваліфікуватись не зуміли.

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