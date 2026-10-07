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«Динамо» продовжило контракт з одним з ключових гравців

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Динамо» продовжило контракт з одним з ключових гравців
Голкіпер розпочав сьомий сезон у складі основної команди біло-синіх
фото: ФК «Динамо». Руслан Нещерет

Руслан Нещерет підписав нову угоду з «Динамо»

Голкіпер Руслан Нещерет продовжив контракт з «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Термін нової угоди між 24-річним футболістом та столичним грандом розрахований до літа 2031 року.

Руслан Нещерет є вихованцем «Динамо». За столичний клуб воротар дебютував у жовтні 2020 року. Цього сезону на рахунку голкіпера три матчі. З серпня гравець відновлюється від травми.

«Динамо» наразі посідає четверте місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 13 залікових балів. До єврокубків біло-сині кваліфікуватись не зуміли.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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До слова, ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії Педро Родрігес оголосив про завершення карʼєри.

До слова, іспанський фахівець Мікель Артета продовжив контракт з «Арсеналом» до літа 2030 року.

Теги: ФК «Динамо» УПЛ Руслан Нещерет

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