«Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас» та залишилось лідером УПЛ

«Полісся» на міжнародну паузу піде в якості лідера УПЛ

Остаточний рахунок було встановлено ще на шостій хвилині гри

18 вересня у рамках сьомого туру чемпіонату України зустрілись «Поліссям» та «Кривбасом». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Одесі на стадіоні «Чорноморець».

Госопдарі поля вийшли уперед вже на шостій хвилині: з пенальті відзначився Ігор Краснопір, який нещодавно отримав дебютний виклик до збірної України.

Саме цей тоний удар форварда з точки став єдиним голом у матчі, хоча криворіжці мали декілька непоганих моментів для того, щоб привезти додому хоча б один заліковий бал.

«Полісся» з 18 пунктами посідає перше місце турнірної таблиці чемпіонату України. «Кривбас» з п'ятьма пунктами йде на 12-й позиції.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. 7-й тур.

«Полісся» – «Кривбас» – 1:0

Голи: Краснопір, 6 (пенальті)

Нагадаємо, що «Оболонь» з голом голкіпера назарія Федоренка вирвала нічию у матчі сьомого туру УПЛ з «Чорноморцем».