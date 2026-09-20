«Карпати» втратили очки в матчі чемпіонату України з «Вересом»
З 64-ї хвилини леви грали вдесятьох
20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату України між «Карпатами» та «Вересом». Про це повідомляє «Главком».
Команди зустрілись у Львові на стадіоні «Україна».
Господарі поля вийшли уперед на 25-й хвилині: з передачі Карабіна відзначився Фелліпе Вієйра. Здавалось, що леви легко мають довести гру до переможного кінця, втім на 64-й хвилині Ян Костенко, який вийшов на заміну, отримав червону картку.
Можливо, що саме це і завадило заробити три очки, адже на 82-й хвилині рахунок зрівняв Андре Гонсалвеш. Більше команди голів не забивали.
«Карпати» з 14 пунктами посідаютья третє місце турнірної таблиці. «Верес» йде на 11-му місці, маючи в своєму активі шість баллів.
Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур
«Карпати» – «Верес» – 1:1
Голи: Фелліпе Вієйра, 25 – Андре Гонсалвеш, 82
Вилучення: Костенко, 64
Нагадаємо, що «Колос» з рахунком 3:2 переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги.
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