«Карпати» втратили очки в матчі чемпіонату України з «Вересом»

Для команди Франа Фернандеса це третя втрата очок у сезоні

З 64-ї хвилини леви грали вдесятьох

20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату України між «Карпатами» та «Вересом». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Львові на стадіоні «Україна».

Господарі поля вийшли уперед на 25-й хвилині: з передачі Карабіна відзначився Фелліпе Вієйра. Здавалось, що леви легко мають довести гру до переможного кінця, втім на 64-й хвилині Ян Костенко, який вийшов на заміну, отримав червону картку.

Можливо, що саме це і завадило заробити три очки, адже на 82-й хвилині рахунок зрівняв Андре Гонсалвеш. Більше команди голів не забивали.

«Карпати» з 14 пунктами посідаютья третє місце турнірної таблиці. «Верес» йде на 11-му місці, маючи в своєму активі шість баллів.

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур

«Карпати» – «Верес» – 1:1

Голи: Фелліпе Вієйра, 25 – Андре Гонсалвеш, 82

Вилучення: Костенко, 64

Нагадаємо, що «Колос» з рахунком 3:2 переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги.