«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ
Матч шостого туру чемпіонату України не був зіграний через повітряну тривогу
«Верес» та «Кудрівка» домовились про дату проведення матчу шостого туру УПЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».
Поєиднок мав відбутись 12 вересня, але через повітряну тривогу стартоий свисток так і не пролунав.
Перегравання відбудеться 3 жовтня на стадіоні «Авангард» у місті Рівне. Стартовий свисток, скоріш за все, пролунає о 13:00 за київським часом.
«Верес» з п'ятьма очками йде на десятій позиції турнірної таблиці УПЛ. «Кудрівка» за п'ять матчів набрала два оки та йде останньою.
Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27
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