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«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ
фото: ФК «Верес». Стадіон «Авангард»

Матч шостого туру чемпіонату України не був зіграний через повітряну тривогу

«Верес» та «Кудрівка» домовились про дату проведення матчу шостого туру УПЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Поєиднок мав відбутись 12 вересня, але через повітряну тривогу стартоий свисток так і не пролунав.

Перегравання відбудеться 3 жовтня на стадіоні «Авангард» у місті Рівне. Стартовий свисток, скоріш за все, пролунає о 13:00 за київським часом.

«Верес» з п'ятьма очками йде на десятій позиції турнірної таблиці УПЛ. «Кудрівка» за п'ять матчів набрала два оки та йде останньою.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським розсудить матч Ліги Європи між «Ювентусом» та «Нейменгемом».

Теги: ФК Верес УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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