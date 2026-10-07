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Мікель Артета продовжив контракт з «Арсеналом»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Мікель Артета продовжив контракт з «Арсеналом»
Мікель Артета розпочав восьмий сезон в якості головного тренера аглійського клубу
фото: ФК «Арсенал»

«Арсенал» у сезоні 2025/26 став чемпіоном Англійської Премʼєр-ліги

Головний тренер «Арсенала» Мікель Артета продовжив контракт з лондонським клубом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «канонірів».

Нова угода між 44-річним фахівцем та «Арсеналом» розрахована до літа 2030 року.

Мікель Артета очолив «канонірів» у грудні 2019 року. Іспанець привів перемоги у Кубку Англії (2019/20), трьох перемог у Суперкубку Англії (2020, 2023, 2026), а також до першого за 22 роки титули чемпіона АПЛ (2025/26). Також минулого сезону «Арсенал» вийшов до фіналу ЛЧ, де у серії пенальті поступився «ПСЖ».

Наразі команда Артети йде на другому місці турнірної таблиці чемпіонату Англії, маючи в своєму активі 12 балів. Лідером є «Манчестер Сіті» з 15 пунктами.

До слова, УЄФА розпочала розслідування після матчу Ліги націй Україна – Угорщина.

На стадіоні у Трнаві фанати збірної Угорщини вивісили банери з написами «Felvidék» та «Made in Hungaria». Перше слово є історичною угорською назвою південного регіону Словаччини. «Made in Hungaria», у свою чергу, з англійської перекладається як «Зроблено в Угорщині».

Ці банери викликали резолонанс у словацькому суспільстві, через що місцеві вболівальники освистали гімн Угорщини. УЄФА проведе розслідування стосовно написів на банерах та, можливо, застосує санкції по відношенню до угорців.

Теги: ФК Арсенал (Лондон) АПЛ Мікель Артета

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