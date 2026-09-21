Голкіпер «Динамо» Бущан вибачився перед вболівальниками «Зорі» після матчу УПЛ

Голкіпер приєднався до «Динамо» на правах оренди з «Полісся»

Гра завершилась перемогою біло-синіх з рахунком 2:0

Голкіпер «Динамо» Георгій Бущан вибачився перед вболіваниками «Зорі» після матчу сьомого туру УПЛ, який завершився перемогою біло-синіх з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram футболітса.

«Футбол — це завжди емоції. Частіше за все — сильні та позитивні. Але буває й по-іншому, особливо коли протягом матчу чуєш образи на свою адресу, на адресу своєї сімʼї та близьких.

Після гри із «Зорею» я піддався цим емоціям і провокаціям та дозволив собі реакцію, якої не повинно було бути. Я можу пояснити, чому так сталося, але не хочу цим виправдовувати свої слова та поведінку.

Я футболіст, публічна людина і маю розуміти відповідальність за свої дії навіть у таких ситуаціях. Тому хочу вибачитися перед тими, кого могли образити мої слова».

Після другого забитого м'яча киян, автором якого став Матвій Пономаренко, Георгій емоційно світкував взяття воріт, демонстрував різні жести фанатам «Зорі», а також демонстрував свою фамілію на спині.

«Ми живемо в дуже непростий час, коли навколо дуже багато злості та агресії. Футбол має давати людям емоції, але точно не такі.

Я зробив для себе висновки. Треба бути сильнішим за будь-які провокації й не переходити межу.

Дякую всім, хто підтримує футбол і свої команди. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Бущан.

Цього сезону «Динамо» не зуміло кваліфікуватись до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у Лізі Європи (2:5) та «Карабаху» у Лізі конференцій (1:2). На міжнародну паузу кияни пішли четвертими в чемпіонату України, маючи в своєму активі 13 очок.

Раніше Жерсон Родрігеш прокоментував своє повернення до України – люксембуржець підписав контракт із «Зорею».