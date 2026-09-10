Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід вихованця грандів Німеччини

Амбітний колектив зробив гучний трансфер

Чернівецька «Буковина» підписала контракт із форвардом збірної Азербайджану Ренатом Дадашовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник уклав із «жовто-чорними» угоду на рік. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. Новачок виступатиме під 9-м номером.

«Буковині» Дадашов дістався безкоштовно. Він став вільним агентом у міжсезоння. Останні півтора року форвард провів у польській Екстраклясі, де захищав кольори «Радомяка» з Радома та люблінського «Мотора».

Дадашов – уродженець німецького Рюдесгайма та виховувався в академіях франкфуртського «Айнтрахта» й РБ «Лейпциг». Проте, на дорослому рівні майбутній пілігрим дебютував у португальському «Ешторілі». Пізніше він виступав за португальські «Пасуш де Феррейра» й «Тонделу», резерв англійського «Вулвергемптона», швейцарський «Грассгоппер», турецькі «Хатайспор» і «Анкарагюджю».

На юнацькому рівні Дадашов захищав кольори збірних Німеччини. Та згодом він обрав батьківщину предків. У складі національної команди Азербайджану нападник провів 45 матчів, у яких оформив сім голів.

До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.