Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід вихованця грандів Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід вихованця грандів Німеччини
Ренат Дадашов перебрався в УПЛ
фото: ФК «Буковина»

Амбітний колектив зробив гучний трансфер

Чернівецька «Буковина» підписала контракт із форвардом збірної Азербайджану Ренатом Дадашовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник уклав із «жовто-чорними» угоду на рік. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. Новачок виступатиме під 9-м номером.

«Буковині» Дадашов дістався безкоштовно. Він став вільним агентом у міжсезоння. Останні півтора року форвард провів у польській Екстраклясі, де захищав кольори «Радомяка» з Радома та люблінського «Мотора».

Дадашов – уродженець німецького Рюдесгайма та виховувався в академіях франкфуртського «Айнтрахта» й РБ «Лейпциг». Проте, на дорослому рівні майбутній пілігрим дебютував у португальському «Ешторілі». Пізніше він виступав за португальські «Пасуш де Феррейра» й «Тонделу», резерв англійського «Вулвергемптона», швейцарський «Грассгоппер», турецькі «Хатайспор» і «Анкарагюджю».

На юнацькому рівні Дадашов захищав кольори збірних Німеччини. Та згодом він обрав батьківщину предків. У складі національної команди Азербайджану нападник провів 45 матчів, у яких оформив сім голів.

До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Буковина» ФК «Мотор» (Люблін)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крістіан Мба став «моряком»
Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід нападника «Харкова»
3 вересня, 16:26
Суперники звели поєдинок унічию
«Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» у Прем'єр-лізі
4 вересня, 15:30
Богдан Слюбик повернувся під крило Віталія Пономарьова
ЛНЗ повернув до Прем'єр-ліги українця з Європи
4 вересня, 18:54
«Біло-сині» не довели справу до забитих м'ячів
«Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ у Прем'єр-лізі після фіаско з «Буковиною»
6 вересня, 14:57
Суперники поділили очки в Рівному
«Верес» та «Зоря» розійшлися миром у Прем'єр-лізі
6 вересня, 17:27
Суперники обійшлися без забитих м'ячів
«Епіцентр» закрив тур Прем'єр-ліги нічиєю з «Буковиною»
6 вересня, 19:55
Фран Фернандес класно розпочав новий сезон
Прем'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера серпня
7 вересня, 13:20
Роман Волохатий встановив новий орієнтир зі знаком «мінус»
Півзахисник середняка Прем'єр-ліги встановив антирекорд дивізіону
7 вересня, 15:58
Пітер Ітодо став співтворцем розгрому
«Харків» і «Шахтар» забрали нагороди туру Прем'єр-ліги
8 вересня, 17:18

Новини

Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua