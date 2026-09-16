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Віктор Циганков прокоментував дебютний гол за «Аякс»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Віктор Циганков прокоментував дебютний гол за «Аякс»
Контракт вінгера з нідерландським грандом розрахований на три роки
фото: Instagram Віктора Циганкова

Український вінгер має на своєму рахунку дві результативні дії за три матчі 

Вінгер «Аякса» Віктор Циганков поділився враженням від дебютного голу у складі «Аякса», який він забив у ворота «Віллема II» (5:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Чудово грати з такими гравцями. З іншого боку, це також важко, тому що в мене не було хорошої передсезонної підготовки. Але я не хочу виправдовуватися – хочу показати себе найкраще. Я знаю, де граю

У такому великому клубі, як «Аякс», завжди потрібно перемагати. Можливо, потребую трохи більше часу, але я продовжуватиму наполегливо працювати. Ідеї тренера зрозумілі, і нам, гравцям, подобається так грати . Ми просто маємо продовжувати».

Віктор Циганков цього сезону провів три матчі у складі «Аякса», за які встиг відзначитись одним голом та одним асистом. 

Віктор Циганков влітку перейшов з «Жирони» до «Аякса». Дебютував за амстердамців у поєдинку п'ятого туру чемпіонату нідерландів з ПСВ, який завершився поразкою його команди з рахнком 3:1.

Нагадаємо, що раніше стали відомі суперники «Аякса» у Лізі конференцій: команда Мічела зустрінеться з «Аталантою», «Мідтьюлландом», «Гетафе», «Сент-Трюйденом», «Туном» та «Хайдуком».

Нагадаємо, що Артем Довбик повернувся до тренувань з «Болоньєю».

Теги: ФК Аякс Віктор Циганков Ередивізіє НОВИНИ ФУТБОЛУ

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