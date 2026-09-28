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«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
Патрік виступатиме в чемпіонаті ОАЕ
фото: Marca

Столичний колектив попрощався з ветераном команди

Римський «Лаціо» підтвердив перехід оборонця Патрісіо Габаррона, більше відомого як Патрік, в еміратський «Аль-Іттіфак». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У центрбека залишався рік за контрактом із «орлами». Проте, іспанець домовився з римлянами про дострокове завершення співпраці. Умови договору 33-річного оборонця з «Аль-Іттіфаком» наразі невідомі.

Патрік приєднався до «Лаціо» в 2015 році. «Орли» тоді заплатили 500 тисяч євро іспанській «Барселоні», до структури якої центрбек потрапив підлітком. У столиці Італії він провів 11 сезонів поспіль і зіграв за римлян 244 поєдинки в усіх турнірах (шість голів).

У нинішньому сезоні Патрік не виходив на поле через м'язове ушкодження. У минулій кампанії він загалом провів 16 матчів. У складі «Лаціо» він був віцекапітаном команди.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Лаціо Серія А

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