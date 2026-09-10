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«Баварія» U19 з голом Олійченка переграла «Буде-Глімт»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Баварія» U19 з голом Олійченка переграла «Буде-Глімт»
Український хавбек забив у матчі Юнацької ліги УЄФА
фото: ФК «Баварія». Богдан Олійченко

Німецька команда розгромила норвезького суперника

10 вересня у матчі першого туру Юнацької ліги УЄФА «Баварія» U19 зустрілась з норвезьким «Буде-Глімтом». Про це повідомляє «Главком».

Зустрілись команди у Мюнхенф на стадіоні «FC Bayern Campus».

Господарі поля відійшли до гри у статусі фаворита та повністю його виправдали: вже на шостый хвилины молодыжка нымецького гранда вела з рахунком 2:0, а один з м'ячів забив український хавбек Богдан Олійченко.

У другій 45-хвилинці «Баварія» забила ще двічі, норвежців же вистчаило лише на один точний постріл.

Юнацька ліга УЄФА. 1-й тур

«Баварія» U19 «Буде-Глімт» U19 4:1

Голи: Коджо-Евора, 3, Олійченко, 6, Лінакер Йенсен, 50 (автогол), Срб, 58 – Чулі, 52

Нагадаємо, «Шахтар» U19 поступився ПСВ у першому турі Юнацької лги УЄФА.

Теги: ФК Баварія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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