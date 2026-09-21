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Король штрафних ударів. Мессі підкорилося чергове досягнення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Король штрафних ударів. Мессі підкорилося чергове досягнення
Мессі виступає за «Інтер Майамі» з 2023 року
фото: Getty Images

Мессі продовжує переписувати історію футболу

Аргентинський нападник «Інтер Маямі» Ліонель Мессі вийшов на друге місце в історії футболу за кількістю забитих м'ячів прямим ударом зі штрафного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Touchline.

«Інтер Маямі» вдома з рахунком 2:2 зіграв унічию з «Сан-Дієго» у матчі регулярного чемпіонату MLS.

Мессі відзначився ударом зі штрафного. Це стало 75 голом, який аргентинець забив прямим ударом зі штрафного. Він випередив бразильця Жаїра (74 голи). Перше місце рейтингу посідає Марселіньо Каріока (78).

Мессі виступає за «Інтер Майамі» з 2023 року. Його контракт з клубом розрахований до 2028 року.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів. Мессі також є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 та 2026 роки), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 роки).

Нагадаємо, Мессі завоював свій 49-й командний трофей у кар'єрі

«Інтер Маямі» аргентинця обіграв мексиканський «Крус Асуль» у поєдинку за Кубок Кампеонес – 2:0.

Американський клуб вперше у своїй історії завоював трофей, який розігрується з 2018 року.

Раніше Мессі завоював 35 трофеїв у «Барселоні», 3 трофеї у «ПСЖ», 4 трофеї в «Інтер Майамі» та 6 титулів зі збірною Аргентини. Нападник оновив рекорд із завойованих командних титулів в історії футболу. Друге місце за цим показником займає колишній партнер Мессі по «Барселоні» Дані Алвес (45).

Теги: Major League Soccer (MLS) НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

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