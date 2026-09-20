«Атлетіко» здолав «Реал» у мадридському дербі

Вершкових вистачило лише на один гол в кінці матчу

20 вересня відбувся матч шостого туру Ла Ліги між «Атлетіко» та «Реалом». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.

Перша 45-хвилинка не подарувала глядачам ніяких яскравих моментів, команди не створювали небезпеки біля воріт одна одної.

На другий тайм більш зарядженими вийшли господарі поля. На 51-й хвилині матчу у ворота Тібо Куртуа було призначено пенальті, а за фол останньої надії був вилучений Дін Хейсен. Грімальдо удар з 11-метрової відмітки успішно реалізував.

За шість хвилин другий м'яч команди Сімеоне оформив Джонатан Девід.

Ближче до кінцівки матчу матрацники пішли у глуху оборону, саме у цей час підопічні Моуріньо забили свій єдиний м'яч, його автором став Рюдігер.

Український голкіпер королівьсокго клубу Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних.

Турнірна таблиця Чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Чемпіонат Іспанії. Шостий тур

«Атлетіко» – «Реал» – 2:1

Голи: Грімальдо, 53 (пенальті), Девід, 59 – Рюдігер, 89

Нагадаємо, що «Карпати» втретє втратили очки в УПЛ, зігравши внічию з «Вересом».