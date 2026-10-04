Екстренер «Шахтаря» очолив сенсацію чемпіонату Португалії

Фахівець повернувся до тренерської діяльності на батьківщині

Вітор Северіну став головним тренером португальської «Ароки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Португалець багато років був асистентом Луїша Каштру. Зокрема, в 2019-2021 роках він працював у донецькому «Шахтарі». Донедавна Северіну допомагав старшому колезі в бразильському «Греміо».

«Арока» стала першим самостійним досвідом 43-річного фахівця. Головним тренером він працював лише з юнаками «Академіки» з Коїмбри та «Порту» на зорі карєри. Северіну обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Вашку Сеабри.

Останній у вересні був визнаний найкращим тренером місяця в Прімейрі. Після цього він прийняв запрошення «Ріу Аве» з передмістя Порту. «Річники» заплатили 1 млн євро компенсації за достроковий розрив контракту Сеабри.

На міжнародну паузу «Арока» пішла на п'ятій сходинці елітного дивізіону. Скромний колектив несподівано набрав 11 очок у семи турах. Кольори «вовків» із літа захищає українець Орест Лебеденко (сім матчів, один асист).

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.