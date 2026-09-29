Знаменитий тренер порушив угоду з Роналду та повинен дати роз'яснення – джерело

У таборі піренейської збірної може пролунати фраза «Лісабоне, у нас проблеми»

Керманич національної команди Португалії Жорже Жезуш не виконав домовленість з форвардом Кріштіану Роналду в протистоянні зі збірною Норвегії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Now Canal.

За даними виконавчого директора видання Record Педру Соузи, тренер порушив угоду з капітаном збірної Португалії. Вони нібито раніше узгодили ігровий час ветерана в команді. Роналду прагнув дозувати хвилини на полі у футболці лузітанців.

Жезуш погодився на умови п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» в серпні. Перед цим зірковий нападник посприяв призначенню Жезуша на посаду. У протистоянні з норвежцями (2:1) Роналду мав зіграти 30 хвилин, але просидів увесь матч на лаві запасних. Тепер фахівець повинен пояснити відмову від угоди.

Після поєдинку керманич португальської збірної зізнався, що спершу планував випустити ветерана в другому таймі. Утім, перебіг подій на полі змусив Жезуша відійти від плану. У старті вийшла два форварди, а з лави запасних – жоден.

Роналду в нинішньому сезоні зіграв сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи. На старті Ліги націй нападник провів 67 хвилин проти збірної Вельсу (1:0).

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.