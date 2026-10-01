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Сестра Кріштіану Роналду висловилась про рішення брата залишити розрашування збірної Португалії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Сестра Кріштіану Роналду висловилась про рішення брата залишити розрашування збірної Португалії
Португалець є найкращим бомбардиром в історії на рівні збірних
фото: Instagram Кріштіану Роналду

Сестра форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду Елма Авейру прокоментувала рішення брата залишити розрашування національної команди. Про це поавдіомляє «Главком» з посиланням на Instagram Авейру.

«CR7 (прим. – Кріштіану Роналду) заслуговував на більшу повагу. Збірна заслуговувала на кращу організацію. Португальська журналістика заслуговувала на більшу компетентність і менше спекуляцій.

Щодо португальців, що ж... Вони взагалі не заслуговують мати нічого найкращого. Ми заздрісні, зверхні, неосвічені і заслуговуємо на повернення до тієї посередності, якою ми завжди були у футболі до епохи CR7.

Дякуємо за все, CR7! Ти заслуговував на більше!» – написала Авейру.

Матч другого туру групового етапу Ліги націй з Норвегією (2:1) Кріштіану Роналду провів на лаві запасних, через що був дуже незадоволений. На гру третього туру з Данією головний тренер португальців Жорже Жезуш не додав легендарного форварда до заявки команди, після чого Роналду залишив розташування команди.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоюваввро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

Раніше повідомлялось про те, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення про заевршення кар'єри у збірній.

 

Теги: Кріштіану Роналду

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