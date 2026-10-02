Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

ЗМІ повідомили, що Португальська федерація футболу хоче налагодити відносини з Роналду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ повідомили, що Португальська федерація футболу хоче налагодити відносини з Роналду
Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії
фото: Getty Images

За даними джерела, у Португальській футбольній федерації сподіваються, що Роналду не завершить кар'єру в збірній

Португальська футбольна федерація працює над примиренням з нападником «Аль-Насра» Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

За даними джерела, в Португальській футбольній федерації сподіваються, що Роналду не завершить кар'єру в збірній.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана. 

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27.

Теги: Роналдо футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ПСЖ вирвав перемогу у «Марселя» у матчі «класичного» дербі
Шість матчів з однаковим рахунком та розгром від «Ліона»: результати п'ятого туру Ліги 1 сезону 2026/2027
23 вересня, 10:07
Федеріко Вальверде ненадовго потрапив у лазарет
Капітан «Реала» отримав діагноз після травми в дербі Мадрида
22 вересня, 14:24
Юрген Клопп сформував два склади німецької збірної
Збірна Німеччини оприлюднила два списки футболістів на поєдинки Ліги націй
17 вересня, 16:29
Тодд Боелі покинув «Стемфорд Брідж»
Керівник «Челсі» продав свою частку акцій клубу
17 вересня, 14:17
Ів Біссума (ліворуч) виступатиме в Ередивізі
«Аякс» Циганкова підсилився ексзіркою чемпіонату Англії
16 вересня, 12:52
«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ
«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ
15 вересня, 14:06
Едгару Давідсу вдалося повернути собі частину картин, які продала шахрайка
Шахрайка обікрала легендарного ексфутболіста: з його оселі зникли картини на £188 тисяч
6 вересня, 20:36
Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у топ-клубі Італії
Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у топ-клубі Італії
4 вересня, 14:31
Артем Бондаренко приєднався до «Аль-Ахлі»
«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії
4 вересня, 11:53

Футбол

Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії
Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії
Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй
Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй
ЗМІ повідомили, що Португальська федерація футболу хоче налагодити відносини з Роналду
ЗМІ повідомили, що Португальська федерація футболу хоче налагодити відносини з Роналду
Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй
Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua