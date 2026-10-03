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«Барселона» домовилась про продовження контракту з одним з найкращих гравців світу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Барселона» домовилась про продовження контракту з одним з найкращих гравців світу
Бразилець є найрезультативнішим гравцем топ-5 ліг Європи цього сезону
фото: Instagram Рафіньї

Угоду між синьо-гранатовими та Рафіньєю буде продовжено до літа 2030 року

«Барселона» та бразильський вінгер Рафінья досягли згоди щодо продовження контракту до 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Нова угода між синьо-гранатовими та 29-річним футболістом буде розрахована до кінця сезону 2029/30. Діючий контракт завершиться влітку 2028 року.

Також до літа 2030 року будуть продовжені контракти з півзахисником Марком Берналем та захисником Хаві Еспартом. Обидва гравці є вихованцями Ла-Масії.

ЦЬого сезону Рафінья провів вісім матчів у складі «Барселони», забив 14 голів та віддав три гольові передачі.

«Барселона» з 21 очком є лідером Ла Ліги, маючи відрив у п'ять очок від «Атлетіко» та у шість пунктів від мадридського «Реала».

До слова, «Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України.

Нагадаємо, що український фахівець Дмитро Чигринський залишив пост головного тренера «Красави».

Теги: ФК Барселона

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