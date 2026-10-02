Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії

Тренерський штаб гранда отримав приємні новини від лікарів

Нападник Рафінья буде готовий до наступного поєдинку іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Днями форвард не зміг завершити спаринг національної команди Бразилії проти збірної Австралії (4:2). Рафінья забив у першому таймі, але в перерві поступився місцем на полі Ендріку. У нього виявили набряк лівого стегна.

Головний тренер «селесао» Карло Анчелотті відпустив нападника відновлюватися в клуб. У п'ятницю Рафінья пройшов медичне обстеження. Проблем зі здоров'ям у нього не виявили, тож бразилець готуватиметься до поєдинку чергового туру Ла Ліги проти «Хетафе» (10 жовтня).

Рафінья у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і три результативні передачі. Після прощання з Робертом Левандовскі бразилець став грати на вістрі атаки «Барси».

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.