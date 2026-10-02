Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії
Рафінья відбувся переляком через ушкодження
фото: EFE

Тренерський штаб гранда  отримав приємні новини від лікарів

Нападник Рафінья буде готовий до наступного поєдинку іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Днями форвард не зміг завершити спаринг національної команди Бразилії проти збірної Австралії (4:2). Рафінья забив у першому таймі, але в перерві поступився місцем на полі Ендріку. У нього виявили набряк лівого стегна.

Головний тренер «селесао» Карло Анчелотті відпустив нападника відновлюватися в клуб. У п'ятницю Рафінья пройшов медичне обстеження. Проблем зі здоров'ям у нього не виявили, тож бразилець готуватиметься до поєдинку чергового туру Ла Ліги проти «Хетафе» (10 жовтня).

Рафінья у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і три результативні передачі. Після прощання з Робертом Левандовскі бразилець став грати на вістрі атаки «Барси».

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Читайте також:

Теги: футбол ФК Барселона Рафінья Ла Ліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреас Крістенсен зазнав травми
«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період
23 вересня, 19:56
Рафінья став головною ударною силою каталонців
«Барселона» домовилася про новий контракт із головним бомбардиром
19 вересня, 18:27
Жоан Гарсія має проблеми зі здоров'ям
«Барселона» підтвердила травму основного голкіпера
17 вересня, 17:30
Рональд Куман залишив пост головного тренера збірної Нідерландів цього літа
Легенда «Барселони» повідомив про смерть дружини
16 вересня, 17:40
Ганс-Дітер Флік емоційно висловився про своїх гравців після завершення матчу з «Феєнордом»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
10 вересня, 23:08
Жоан Лапорта здивував розмахом амбіцій
Президент «Барселони» приголомшив цілями гранда на сезон
9 вересня, 18:40

Футбол

Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії
Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії
Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй
Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй
ЗМІ повідомили, що Португальська федерація футболу хоче налагодити відносини з Роналду
ЗМІ повідомили, що Португальська федерація футболу хоче налагодити відносини з Роналду
Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй
Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua